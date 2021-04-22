***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 22.04.2021 tarihli 2021/16 nolu toplantısındaYönetim Kurulu Üyeleri arasında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmasına karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanı : Metin AKDAŞYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Göksel GÜRPINARYönetim Kurulu Üyesi : Füsun AKDAŞYönetim Kurulu Üyesi : Gürsel GÜRPINARYönetim Kurulu Üyesi : Mahmurcan Aslı AKDAŞYönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Ebgü Senem DEMİRKANYönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Hakan SEMERCİKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930579BIST