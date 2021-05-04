***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.10.2020, 24.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden tevsi cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere, Şirketimiz tarafından, 20.000 m2 kapalı fabrika binası ve makinaları için toplam 36.534.000 TL'lik 04.05.2021 tarih ve 523451 belge numaralı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.Genel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları "Gümrük Vergisi Muafiyeti" ve "KDV İstisnası" şeklindedir.20.000 m2 Sanayi arsası üzerinde 14.000 m2 zemin ve 6.000 m2 batar kat olmak üzere, yeni bir üretim kapasitesi olarak "Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisi" projesi kapsamında komple yatırım olarak planlanmıştır.4.000.000 kg/yıl başlangıç üretim kapasitesi planlanan tesisimizde ilk aşamada 40 adet yeni personel istihdamı sağlanacak olup tam kapasiteye ulaşıldığında yıllık 8.000.000 kg/yıl üretim kapasitesi ve 65 adet çalışan personel sayısına ulaşılması hedeflenmiştir.2021 yıl sonuna kadar tamamlayacağımız bu yatırımımızın firmamıza, paydaşlarımıza ve ülkemize, hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934522BIST