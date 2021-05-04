***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2021 20:30
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.10.2020, 24.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden tevsi cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere, Şirketimiz tarafından, 20.000 m2 kapalı fabrika binası ve makinaları için toplam 36.534.000 TL'lik 04.05.2021 tarih ve 523451 belge numaralı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.
Genel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları "Gümrük Vergisi Muafiyeti" ve "KDV İstisnası" şeklindedir.
20.000 m2 Sanayi arsası üzerinde 14.000 m2 zemin ve 6.000 m2 batar kat olmak üzere, yeni bir üretim kapasitesi olarak "Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisi" projesi kapsamında komple yatırım olarak planlanmıştır.
4.000.000 kg/yıl başlangıç üretim kapasitesi planlanan tesisimizde ilk aşamada 40 adet yeni personel istihdamı sağlanacak olup tam kapasiteye ulaşıldığında yıllık 8.000.000 kg/yıl üretim kapasitesi ve 65 adet çalışan personel sayısına ulaşılması hedeflenmiştir.
2021 yıl sonuna kadar tamamlayacağımız bu yatırımımızın firmamıza, paydaşlarımıza ve ülkemize, hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934522
BIST
18:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,90
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
18:058,3205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0731
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
18:0510,0133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0579
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
18:05475,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,27
|Açılış
|: 475,51
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|61,60
|58.278.760
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.278.439
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|6.781.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.212.875
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.699.176
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|1.157.066
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.841.627
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.579.897
|% -9,95
|
|AYEN
|8,39
|27.403.784
|% -8,71
|
|PRKME
|5,71
|64.058.258
|% -7,75
|
|EREGL
|19,65
|1.822.127.465
|% 3,64
|
|THYAO
|12,62
|1.317.476.888
|% -2,32
|
|GARAN
|7,27
|1.030.078.375
|% -1,36
|
|KRDMD
|7,63
|966.621.213
|% 3,25
|
|PETKM
|6,88
|863.785.115
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,09
|405.648.116
|% -1,42
|
|GARAN
|7,27
|1.030.078.375
|% -1,36
|
|DOHOL
|2,99
|386.742.091
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,63
|966.621.213
|% 3,25
|
|PETKM
|6,88
|863.785.115
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3177
|8,3205
|% 0,89
|
|Euro
|10,0010
|10,0133
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,5222
|11,5800
|% 0,72
|
|Frank
|9,0706
|9,1252
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2118
|2,2229
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-15,85
|
|Altın Gr.
|476
|476
|0,17
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,46
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|7,05
|7,06
|-0,08
|
|B. Petrol
|68,59
|68,59
|1,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 28 kaybederek (% -0.22 ) 1, 480
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, KRDMD
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TSPOR, KARTN
-
17:59ECZYT
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 43.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 717 adet işlem
-
17:58AYDEM
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 912, 066 adet işlem