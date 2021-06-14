***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.10.2020, 24.11.2020, 04.05.2021, 27.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.10.2020, 24.11.2020, 04.05.2021 ve 27.05.2021 tarihli duyurularımız ile ilgili olarak SPK'nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır.Tire Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde, Tire İlçesi İbni Melek OSB Mah. 1730 Ada, 5 No'lu Parsel'de 20.000 metrekare arsa üzerinde "Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisi" kurulmasına yönelik olarak bina ve makina yatırımları için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz teşvik müracaatının onaylandığını ve tarafımıza 36.534.000 TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiğini daha önce bildirmiştik.Yeni üretim tesisimize ilişkin yapı ruhsatı 14/06/2021 tarihinde alınmış olup, Fabrika inşaatına başlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942241BIST