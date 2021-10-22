***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2021 17:46
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17-1) 4.2.8 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak "Yönetici Sorumluluk Sigortası", 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacak şekilde yenilenmiş olup, sigortanın toplam yıllık sorumluluk limiti Şirket sermayesinin %25'ini aşmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972025
BIST
17:311.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 24,40
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
17:319,6183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1182
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
17:3111,2032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1234
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
17:31559,28
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 14,07
|Açılış
|: 559,28
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
559,73
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler17:31
|MRSHL
|258,60
|16.427.532
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,14
|8.943.957
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|57.445.172
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|YEOTK
|65,65
|62.083.526
|% 9,97
|
|MERIT
|23,90
|36.002.679
|% -9,40
|
|FADE
|8,02
|252.952.826
|% -6,74
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|OLMK
|7,28
|5.155.674
|% -5,45
|
|GARAN
|9,14
|2.761.830.239
|% 1,67
|
|TUPRS
|139,90
|1.021.624.522
|% 2,64
|
|THYAO
|14,11
|1.015.720.881
|% 1,00
|
|SISE
|8,55
|1.014.730.060
|% 2,27
|
|YKBNK
|2,58
|902.491.954
|% 3,61
|
|YKBNK
|2,58
|902.491.954
|% 3,61
|
|GARAN
|9,14
|2.761.830.239
|% 1,67
|
|EKGYO
|1,96
|350.694.734
|% 1,03
|
|SISE
|8,55
|1.014.730.060
|% 2,27
|
|AKBNK
|5,47
|644.051.353
|% 2,82
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6136
|9,6183
|% 1,24
|
|Euro
|11,1971
|11,2032
|% 1,11
|
|Sterlin
|13,1938
|13,2600
|% 0,88
|
|Frank
|10,4454
|10,5083
|% 1,26
|
|Riyal
|2,5514
|2,5642
|% 0,92
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|27,20
|
|Altın Gr.
|559
|559
|14,11
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,73
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,26
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|0,42
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:45TEKTU
Yüzde 6.78 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 401, 896 adet işlem
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17:42XU100
Endeks 1, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 19, 236.00 milyon TL de
-
17:42KCHOL
Yüzde 5.27 oranında artışla 22.36 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 075, 480 adet işlem
-
17:41KCHOL
Yüzde 5.37 oranında artışla 22.38 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 034, 987 adet işlem
-
17:40AKFGY
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 756 adet işlem