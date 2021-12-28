***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2021 11:44
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.10.2020, 24.11.2020, 04.05.2021, 27.05.2021, 14.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.10.2020, 24.11.2020, 04.05.2021, 27.05.2021 ve 14.06.2021 tarihli duyurularımız ile ilgili olarak SPK'nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır. Tire Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde, Tire İlçesi İbni Melek OSB Mah. 1730 Ada, 5 No'lu Parsel'de 20.000 metrekare arsa üzerinde inşaatı devam etmekte olan "Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisi"nde makina tedarikçilerimizin pandemiden kaynaklı komponent tedariğinde yaşadıkları sıkıntılardan dolayı teslimatı beklenen makinaların teslimatında gecikmeler yaşanmış olup, yeni tesisin 2022 yılı Mart ayı sonuna kadar üretim faaliyetine geçmesi planlanmaktadır. Konuya ilişkin gelişmeler ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kamuya duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986550
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|4.722
|212,00
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|4.747
|204,38
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|Yarım
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|2.296
|98,86
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