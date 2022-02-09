***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2022 17:34
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.02.2022 tarihli açıklamamızda mevduat tutarı 33.654.460 TL yerine sehven 33.655,180 TL yazılmıştır. Açıklamamızın düzeltilmiş şekli aşağıdaki gibidir.
Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun 08.02.2022 tarihli Kur Korumalı TL Mevduat Programı'na katılma kararı doğrultusunda çeşitli bankalarda bulunan mevduatlar için, 6 ay vadeli toplam 33.654.460 (otuzüçmilyonaltıyüzellidörtbindörtyüzaltmış) TL tutarlı mevduat hesabı açılmıştır.
Alınan bu karar neticesinde 29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu‘nun geçici 14. maddesi kapsamında yaklaşık 2.500.000,00 TL vergi avantajı sağlanması beklenmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000685
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|
|INVEO
|29,54
|85.858.946
|% 9,98
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|OYLUM
|4,86
|10.502.802
|% 9,95
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|INTEM
|111,90
|41.294.213
|% 9,92
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|GMTAS
|2,78
|9.101.709
|% 9,88
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|ORCAY
|30,46
|149.039.969
|% -9,99
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|KLKIM
|16,37
|304.522.378
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|61,75
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|% -6,44
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|11,04
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|
|KRDMD
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|1.508.972.109
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|
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|7.945.337.803
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|Euro
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|Sterlin
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|5.380
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|Yarım
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|Çeyrek
|1.272
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|-4,23
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|Gümüş.Ons
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|23,63
|0,42
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|Gümüş Gr.
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