***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2022 17:12
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.10.2020, 24.11.2020, 04.05.2021, 27.05.2021, 14.06.2021, 28.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.10.2020, 24.11.2020, 04.05.2021, 27.05.2021, 14.06.2021 ve 28.12.2021 tarihli duyurularımız ile ilgili olarak SPK'nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır.
Yukarıdaki Özel Durum Açıklamalarında bahsi geçen Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisimizde, makina ve ekipmanların montaj ve kurulum çalışmaları tamamlanmış olup bugün (23.03.2022) itibariyle test ve deneme üretimlerine başlanmıştır.
Konuya ilişkin gelişmeler ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kamuya duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012433
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