***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.10.2020, 24.11.2020, 04.05.2021, 27.05.2021, 14.06.2021, 28.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.10.2020, 24.11.2020, 04.05.2021, 27.05.2021, 14.06.2021 ve 28.12.2021 tarihli duyurularımız ile ilgili olarak SPK'nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır.Yukarıdaki Özel Durum Açıklamalarında bahsi geçen Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisimizde, makina ve ekipmanların montaj ve kurulum çalışmaları tamamlanmış olup bugün (23.03.2022) itibariyle test ve deneme üretimlerine başlanmıştır.Konuya ilişkin gelişmeler ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kamuya duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012433BIST