***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2022 14:43
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.10.2020, 24.11.2020, 04.05.2021, 27.05.2021, 14.06.2021, 28.12.2021, 23.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.10.2020, 24.11.2020, 04.05.2021, 27.05.2021, 14.06.2021, 28.12.2021 ve 23.03.2022 tarihli duyurularımız ile ilgili olarak SPK'nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır.
Yukarıdaki Özel Durum Açıklamalarında bahsi geçen Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisimizde, 25.04.2022 tarihinde test ve deneme üretimleri tamamlanmış olup, 09.05.2022 tarihi itibari ile seri üretime başlanacaktır.
Bu yatırımımızın firmamıza, paydaşlarımıza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023795
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|SAFKR
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|EUHOL
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|Tam
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