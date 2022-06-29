***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2022 17:15
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 5. üretim tesisi olarak bünyemize katılan Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisimizin devreye alınması nedeniyle personel sayımız 14 kişi artarak 151 kişiye ulaşmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040046
BIST
17:062.453
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -37,65
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
17:0616,6421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0401
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:0617,4484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1048
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
17:06972,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,10
|Açılış
|: 972,34
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler17:04
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|23.248.456
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|104.269.463
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|404.250.903
|% 9,86
|
|GZNMI
|41,64
|33.457.568
|% 9,75
|
|LIDFA
|12,60
|66.407.418
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|442.592.891
|% -9,99
|
|SELVA
|7,49
|100.589.729
|% -9,21
|
|YEOTK
|58,95
|77.555.458
|% -9,17
|
|EGEEN
|2.311,20
|282.533.385
|% -7,57
|
|THYAO
|47,52
|4.015.787.197
|% -1,08
|
|SISE
|21,22
|1.500.672.953
|% -0,93
|
|EREGL
|27,18
|1.269.532.317
|% -1,38
|
|ASELS
|23,20
|1.151.960.921
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,26
|883.332.747
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,59
|459.222.093
|% -1,15
|
|ODAS
|2,98
|495.577.082
|% -2,30
|
|YKBNK
|4,39
|667.137.378
|% -1,79
|
|TSKB
|2,06
|294.575.665
|% -0,48
|
|AKBNK
|8,26
|883.332.747
|% -0,60
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6300
|16,6424
|% -0,24
|
|Euro
|17,4357
|17,4582
|% -0,54
|
|Sterlin
|20,1002
|20,2010
|% -0,80
|
|Frank
|17,3879
|17,4927
|% 0,22
|
|Riyal
|4,4213
|4,4435
|% -0,22
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,86
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|6.517
|6.616
|-9,00
|
|Tam
|6.506
|6.599
|-38,00
|
|Yarım
|3.185
|3.227
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.613
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,07
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,60
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19SELVA
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 226, 154 adet işlem
-
17:17SELVA
Yüzde -9.21 oranında düşüşle 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 038, 601 adet işlem
-
17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, TUPRS, HALKB
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 03 kaybederek (% -1.53 ) 2, 185
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, COSMO, ULUSE, TURSG, BMSCH