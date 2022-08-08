***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2022 16:37
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2022, 06.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.04.2022 tarihli açıklamamızda duyurduğumuz üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, bir taraftan ülkemizin temiz enerji üretimine destek olmak, doğayı korumak, diğer taraftan maliyet tasarrufu ve verimliliğimizi artırmak amacıyla, 5. üretim tesisimiz olarak bünyemize katılan Elastomerik Kauçuk Üretim Tesisinin 14.000 m2 olan çatı alanına Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması maksadıyla yatırım kararı alınmış ve 06.08.2022 tarihli duyurumuzda söz konusu yatırımımız için alınan Yatırım Teşvik Belgesi kamuya duyurulmuştu.
Şirketimizin güneş enerji santralleri anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Conseco Yatırım Enerji San. ve Tic. A.Ş. ile 08.08.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Elastomerik Kauçuk Üretim Tesisinin çatısı üzerine yaklaşık 3.808 adet 540 Wp Güneş Paneli konulacak olup, bu panellerden 2.056 kWp ile yıllık 3.000.000 kWh enerji üretilmesi hedeflenmektedir.
Şirket'in elektrik giderlerinde yaklaşık %50 oranında bir tasarruf sağlaması planlanan bu yatırımın, Şirket'imizin faaliyet karı ve net karı üzerinde olumlu yönde etki göstermesi beklenmektedir.
2022 yıl sonuna kadar tamamlayacağımız bu yatırımımızın firmamıza, paydaşlarımıza ve ülkemize, hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052973
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|NETAS
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|41.980.940
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|DAPGM
|38,96
|59.145.101
|% 9,99
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|KONKA
|23,14
|153.950.483
|% 9,98
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|GSRAY
|4,74
|193.828.471
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|ASUZU
|267,30
|15.990.421
|% -10,00
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|KZBGY
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|HUNER
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|SNGYO
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|BRKO
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|THYAO
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|EKGYO
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|EREGL
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|EKGYO
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|SKBNK
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|TSKB
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|YKBNK
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|Frank
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|Riyal
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|1.029
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|6.974
|24,00
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|Tam
|6.906
|6.958
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|Yarım
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|3.402
|-16,00
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|1.688
|1.700
|-8,00
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|Gümüş.Ons
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