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***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.01.2023 18:33
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2022, 06.08.2022, 08.08.2022, 31.08.2022, 12.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden komple yeni yatırımlarda kullanılmak üzere, Şirketimiz tarafından,  Çatı Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yatırımı kapsamında, PE Köpük Üretim Tesisi için 15.305.020 TL'lik 20.01.2023 tarih ve 547966 belge numaralı, XPS Köpük Üretim Tesisi için 12.079.130 TL'lik 20.01.2023 tarih ve 547969 belge numaralı, XPE Köpük Üretim Tesisi için 13.386.990 TL'lik 20.01.2023 tarih ve 547968 belge numaralı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. 
Yatırım Teşvik Belgesi, PE Köpük Üretim Tesisinin 6.450 m2 olan çatı alanına 934,72 kWp, XPS Köpük Üretim Tesisinin 4.600 m2 olan çatı alanına 690,92 kWp ve XPE Köpük Üretim Tesisinin 5.700 m2 olan çatı alanına 831,68 kWp "Çatı GES" projesi kapsamında komple yatırım olarak planlanmıştır.
Bölgesel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgelerinde öngörülen destek unsurları "KDV İstisnası", "Vergi İndirimi" ve "Sigorta Primi İşveren Hissesi" şeklindedir. 
2023 yıl sonuna kadar tamamlayacağımız bu yatırımımızın firmamıza, paydaşlarımıza ve ülkemize, hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103530


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