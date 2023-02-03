***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2022, 06.08.2022, 08.08.2022, 31.08.2022, 12.01.2023, 20.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin PE Köpük Üretim Tesisinin 6.450 m2 olan çatı alanına, XPS Köpük Üretim Tesisinin 4.600 m2 olan çatı alanına ve XPE Köpük Üretim Tesisilerinin 5.700 m2 olan çatı alanına Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yatırımı kapsamında alınan Yatırım Teşvik Belgesi 20.01.2023 tarihinde kamuya duyurulmuştu.Şirketimizin güneş enerji santralleri anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Conseco Yatırım Enerji San. ve Tic. A.Ş. ile 03.02.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu PE Köpük Üretim Tesisinin çatısı üzerine yaklaşık 2.302 adet 934,72 kWp, XPS Köpük Üretim Tesisinin çatısı üzerine yaklaşık 1.502 adet 690,92 kWp, XPE Köpük Üretim Tesisinin çatısı üzerine yaklaşık 1.808 adet 831,68 kWp Güneş Paneli konulacak olup, bu panellerden yıllık 3.600.000 kWh enerji üretilmesi hedeflenmektedir.Söz konusu yatırımlarımız ile birlikte, Şirketimizin elektrik enerjisi giderlerinin tamamı GES santrallerinden karşılanacak olup, bu yatırımlarımız tamamlandığında Şirketimizin faaliyet karı üzerinde olumlu yönde etki göstermesi beklenmektedir.2023 yıl sonuna kadar tamamlayacağımız bu yatırımımızın firmamıza, paydaşlarımıza ve ülkemize, hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109537BIST