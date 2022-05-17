***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.05.2022 18:24
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13:272.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,18
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.408
En Düşük
2.385
13:2715,9439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0418
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
13:2716,7876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0304
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
13:27933,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,77
|Açılış
|: 933,17
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler13:25
|ORCAY
|21,90
|86.254.750
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.753.763
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.620.508
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|10.099.991
|% 9,93
|
|GSRAY
|3,48
|80.650.548
|% 8,07
|
|UFUK
|37,02
|1.041.745
|% -8,55
|
|OYAYO
|8,29
|3.849.900
|% -5,90
|
|YBTAS
|19.100,00
|57.300
|% -5,51
|
|MNDRS
|3,38
|17.832.534
|% -5,06
|
|LKMNH
|17,60
|6.446.953
|% -4,76
|
|THYAO
|41,88
|2.294.039.625
|% -0,48
|
|SISE
|19,98
|911.918.475
|% 0,35
|
|SAHOL
|19,62
|685.163.783
|% 1,03
|
|GARAN
|15,01
|637.377.693
|% 0,27
|
|YKBNK
|4,31
|579.974.965
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,65
|417.573.295
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,31
|579.974.965
|% 1,17
|
|SKBNK
|1,18
|106.657.287
|% 0,85
|
|AKBNK
|7,99
|534.986.388
|% 1,78
|
|DOHOL
|3,75
|206.316.907
|% 0,81
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9403
|15,9462
|% 0,28
|
|Euro
|16,7727
|16,7820
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,7509
|19,8500
|% -0,32
|
|Frank
|15,9541
|16,0502
|% 0,06
|
|Riyal
|4,2391
|4,2603
|% 0,26
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|4,24
|
|Altın Gr.
|933
|933
|4,26
|
|Cumhuriyet
|6.219
|6.313
|55,00
|
|Tam
|6.184
|6.343
|51,48
|
|Yarım
|2.989
|3.068
|24,90
|
|Çeyrek
|1.499
|1.534
|12,46
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,75
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,13
|