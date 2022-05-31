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***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.05.2022 11:44
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemle


***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 26.875.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 79.818.750

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDIMY00019 2.400.000 4.728.000,000 197,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDIMY00019 Nâma
B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 24.475.000 48.215.750,000 197,00000 B Grubu B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 26.875.000 52.943.750,000 197,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 35.410.742,7
Geçmiş Yıl Karları (TL) 16.386.212,83
Özel Fonlar (TL) 1.146.794,47


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.05.2022 tarihli toplantısında
Yönetim Kurulumuzun 17.05.2022 tarih ve 2022/14 sayılı kararı ile Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 26.875.000 TL'den 79.818.750 TL'ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırım işlemleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kararına uygun olarak, 35.410.742,70 TL tutarındaki kısmı Emisyon Primi hesabından, 1.146.794,47 TL tutarındaki kısmı Özel Fonlar hesabından ve 16.386.212,83 TL tutarındaki kısmı Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle toplam 52.943.750 TL'nin 30.05.2022 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Yeminli Mali Müşavir Mustafa Öztorun tarafından düzenlenen 30.05.2022 tarih ve Y.M.M.35104415-2022/280-11 sayılı mali müşavir raporu ile anlaşılmıştır. Böylelikle sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının tespitiyle
1. Sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer alan "Esas Sözleşme Tadil Tasarısı"ndaki şekliyle tadil edilmesine,
2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinde yapılan tadile uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,
3. Bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,
4. İhraç belgesinin onaylanmasını takiben, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca esas sözleşmenin sermayeyi gösterir 6ncı maddesinin Ticaret Siciline tescil ve ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Metni_Madde-6.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033524


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