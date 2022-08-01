***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.08.2022 12:40
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hak kullanımına İlişkin Başlangıç Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 26.875.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 79.818.750
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDIMY00019 2.400.000 4.728.000,000 197,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDIMY00019 Nâma
B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 24.475.000 48.215.750,000 197,00000 B Grubu B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 26.875.000 52.943.750,000 197,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 02.08.2022
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 35.410.742,7
Geçmiş Yıl Karları (TL) 16.386.212,83
Özel Fonlar (TL) 1.146.794,47
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.06.2022
SPK Başvuru Tarihi 02.06.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 28.07.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 04.08.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 03.08.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 52.943.750,00 TL'lik artış ile 26.875.000,00 TL'den 79.818.750,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuzun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.07.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-24395 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiş olup, Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 02.08.2022 tarihinde başlanacaktır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Metni_Madde-6.pdf
EK: 2 Ek-1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050190
BIST