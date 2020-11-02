***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.11.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bedelli sermaye artımına ilişkin olarak 02.11.2020 tarih ve 2020/27 sayılı yönetim kurulu kararımız ekinde yer alan, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.ncü maddesi gereğince hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885511BIST