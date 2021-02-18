***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
18.02.2021 19:36
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bedelli sermaye artımına ilişkin olarak 18.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı yönetim kurulu kararımız ekinde yer alan, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi gereğince hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910917
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.544
18:056,9949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0289
|Açılış
|: 6,9550
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|Önceki Kapanış
|: 7,0100
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7,0106
En Düşük
6,9225
18:058,4605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0688
|Açılış
|: 8,4000
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|Önceki Kapanış
|: 8,4350
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8,4715
En Düşük
8,3628
18:05399,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,61
|Açılış
|: 399,14
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUHCM
|66,00
|181.798.346
|% 10,00
|
|DMSAS
|8,36
|60.533.640
|% 10,00
|
|TMSN
|19,37
|266.438.931
|% 9,99
|
|HEKTS
|31,70
|609.488.990
|% 9,99
|
|DOAS
|38,98
|205.548.686
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,89
|818.111
|% -10,00
|
|SONME
|87,75
|9.775.066
|% -10,00
|
|TKURU
|306,70
|6.426.985
|% -9,98
|
|ISKPL
|38,28
|516.461.437
|% -9,97
|
|RODRG
|26,76
|4.649.221
|% -9,96
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% -2,25
|
|SASA
|49,80
|3.072.108.253
|% 9,98
|
|KOZAL
|152,10
|2.871.847.688
|% 6,89
|
|GARAN
|9,33
|1.783.307.969
|% -2,30
|
|THYAO
|12,27
|1.598.832.116
|% 0,57
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% -2,25
|
|SKBNK
|1,49
|558.767.266
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,16
|380.730.375
|% 9,43
|
|VAKBN
|4,37
|1.318.465.587
|% -3,53
|
|ODAS
|4,07
|1.169.719.419
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9891
|6,9943
|% 0,41
|
|Euro
|8,4531
|8,4621
|% 0,84
|
|Sterlin
|9,7329
|9,7818
|% 1,11
|
|Frank
|7,7693
|7,8161
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8588
|1,8682
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|1,11
|
|Altın Gr.
|399
|400
|1,97
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,08
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,98
|63,98
|-0,36
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Seans Raporu
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