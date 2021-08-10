***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
10.08.2021 17:24
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2020, 18.02.2021, 06.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komitemiz tarafından Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956969
BIST
17:211.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
17:218,6137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0246
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
17:2110,0983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0629
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
17:21476,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,66
|Açılış
|: 476,53
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
474,81
BIST En Aktif Hisseler17:21
|DAGI
|4,29
|279.199.639
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.872.970
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.013.744
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.563.225
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.037.836
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|54.663.728
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.947.437
|% -9,84
|
|MRSHL
|243,00
|4.048.598
|% -8,47
|
|CMBTN
|217,60
|14.204.451
|% -7,72
|
|EREGL
|19,81
|1.241.661.435
|% -3,46
|
|GARAN
|9,16
|1.236.140.338
|% 0,22
|
|SISE
|8,34
|1.216.719.549
|% 1,96
|
|GENIL
|15,50
|980.834.325
|% 8,39
|
|KRDMD
|8,00
|888.681.253
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,49
|527.089.532
|% 2,05
|
|SISE
|8,34
|1.216.719.549
|% 1,96
|
|GARAN
|9,16
|1.236.140.338
|% 0,22
|
|EKGYO
|1,86
|232.145.750
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,00
|888.681.253
|% 0,38
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6082
|8,6137
|% -0,28
|
|Euro
|10,0927
|10,0983
|% -0,62
|
|Sterlin
|11,8817
|11,9413
|% -0,32
|
|Frank
|9,2867
|9,3426
|% -0,57
|
|Riyal
|2,2883
|2,2998
|% -0,30
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-5,51
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,04
|71,04
|2,00
|
Seans Raporu
17:21
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17:32MGROS
Yüzde 4.11 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 924, 458 adet işlem
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17:31GOODY
Yüzde 8.38 oranında artışla 8.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 200, 986 adet işlem
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17:30FORMT
Yüzde 5.13 oranında artışla 1.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 913, 955 adet işlem
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17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 06 artarak (% 0.64 ) 1, 272
-
17:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, SELGD, AYES, SNKRN, EDIP, RODRG, MARKA, KTSKR, KARYE, PENTA