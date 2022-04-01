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***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

01.04.2022 18:06
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek


***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2020, 18.02.2021, 06.05.2021, 10.08.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33/(2) bendi uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonların tamamı kullanılmış olup Denetimden Sorumlu Komitemiz tarafından Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015153


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Tam 6.008 6.157 -29,06  
Yarım 2.904 2.979 -14,05  
Çeyrek 1.456 1.489 -7,02  
Gümüş.Ons 24,51 24,54 -0,27  
Gümüş Gr. 11,65 11,66 -0,04  
B. Petrol 105 105 -0,12  
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