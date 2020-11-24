***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









re Organize Sanayi Bölgesinde 4 ayrı üretim fabrikasında köpük malzemeler üretmekte, farklı sektörlerdeki bu müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik de bir çok ürünün ticaretini yapmaktadır.Ana başlık olarak şirketin üretim ve ticari ürünleri aşağıdaki gibidir.1. Üretimi Yapılan Ürünlera. XPS Ekstürüde Polistren Köpük:Soğuk Depo ve soğutma ihtiyacı olan endüstriyel binaların zemin ve duvar uygulamalarında,Dış duvar, iç duvar, kolon-kiriş, temel-perde, giydirme cephe ve teras uygulamalarında,Dekoratif tuğla ve çatı kaplamaları altında panel olarak,Soğuk zincir taşımacılığı uygulamalarında,Kompozit sandviç panel uygulamalarında düşük termal iletkenlik değeri ile ısı yalıtımı amacıyla kullanılan kapalı hücre yapısına sahip köpük ürünlerdir. Buhar difüzyonuna karşı olan direnci ile de nem geçişinin olduğu yerlerde güvenle kullanılabilmektedir.Yapıların söve ve kartonpiyer uygulamalarında veDekoratif Plastik kapı uygulamalarında dolgu ve ısı yalıtımı amacı ile kullanılmaktadır.b. PE Normal Bağlı Polietilen Köpük:Yapılarda ısı yalıtımı ile darbe sesi yalıtımı uygulamalarında,Mekanik tesisatlar ile HVAC sistemlerinde ısı yalıtımı ve sızdırmazlık contaları olarak,Otomotiv, Makine, Savunma Sanayi, Sağlık, Medikal v.b. sektörlerde yalıtım ve/veya sızdırmazlık contası olarak,Mobilya sektöründe darbeye karşı koruma amacı ile ambalaj malzemesi olarakElektronik ürünlerin darbeye karşı koruma amacı ile ambalaj malzemesi olarak,Mermer ve dekoratif ürünlerin dış etkenlerden korunması için ambalaj malzemesi ve separatör olarakCam, porselen sektöründe separatör ve ambalaj malzemesi olarakOtomotiv sektöründe seperatör ve ambalaj malzemesi olarakSera sistemlerinde ısı yalıtımı , tarımsal ürün ambalaj ve taşımacılığında seperatör olarak,Spor ve Eğlence sektörlerinde, spor malzemesi ve çocuklar için özel tasarım oyuncaklarda, çocuk oyun alanlarında koruma amaçlı olarakDağcılık ve Askeriyede , uyku matı olarak ,Denizcilikte darbe önleyici dolgu malzemesi olarak, dubalarda ve can yeleğinde dolgu malzemesi olarakÇadırlarda ısı yalıtım malzemesi olarak,İş güvenliği alanında çarpmalara karşı sönümleyici olarak kullanılmaktadır.c. HDPE Yüksek Yoğunluklu Polietilen Köpük: Mobilya kenar şekillendirme ürünleri için üretilen kapalı hücreli polietilen köpük.Mobilya sektöründe koltuk ve kanepelerde kenar profil fitili ve farklı yüzeylerde şekillendirme profili olarak kullanılmaktadır.d. XLPE Crosslinked Çapraz Bağlı Polietilen Köpük: Yapılarda ısı ve ses yalıtımında, tesisat yalıtımında sızdırmazlık amacı ile, otomotiv endüstrisinde, elektronik – metal ambalajında, çanta- ayakkabı sektöründe ve dağcılık, askeri mat, pilates, yüzme, jimnastik gibi spor aktivitelerinde kullanılmak üzere üretilen kapalı hücreli çapraz bağlı polietilen köpükYapılarda ısı yalıtımı ile darbe sesi önleme amacı ile zemin ve duvar uygulamalarındaOtomotiv sektöründe ısı yalıtımı ve dolgu malzemesi olarakElektrik, elektronik ve metal sektöründe darbe koruma amacı ile ambalaj malzemesi olarak,Ayakkabı ve çanta sektöründe şekillendirme ve dolgu malzemesi olarakSpor sektöründe dağ ve yoga matı, yüzme tahtası vb. malzemeler olarakHVAC sektöründe ses ve ısı yalıtımı sağlamak amacı ileMedikal sektöründe darbeye karşı koruyucu ürünlerSavunma Sanayinde ambalaj malzemesi olarak kullanılmaktadır.e. Laminasyonlu Kauçuk Köpüğü: Havalandırma kanalları ve tesisat hatları gibi enerji kaybının yoğun olduğu yerler için boru şeklinde veya levha şekilli alüminyum folyo vb. ile lamine edilmiş kapalı hücreli kauçuk köpükMekanik Tesisat ve HVAC sistemlerinde ısı yalıtım sağlamak amacı ile boru ve Levha şeklinde alüminyum folyo, PVC/AL CLAD ve güçlendirilmiş alüminyum folyo (AL-PLUS) kaplamalı olarakMekanik Tesisat ve HVAC sistemlerinde ısı yalıtım sağlamak ve kullanılan yüzeye yapışmasını sağlamak amacı ile kendinden yapışkanlı bant (SA), Kendinden yapışkan bant ve Alüminyum Kaplı (ALSA) , Kendinden yapışkanlı PVC ALCLAD SA ve kendinden yapışkanlı bant ve Güçlendirilmiş alüminyum kaplı (AL-PLUS/SA) olarak kullanılmaktadır.f. Şekillendirilmiş Endüstriyel Ürünler: İnşaat ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere ambalaj, medikal, beyaz eşya, elektronik, spor ve eğlence sektörleri için XLPE köpük, EVA köpük ve EPDM köpük kullanılarak elde edilen şekillendirilmiş ürünlerOtomotiv, Medikal, beyaz Eşya, Elektrik-elektronik sektörlerinde Ambalaj malzemesi olarakMekanik tesisat ve HVAC sistemlerinde sızdırmazlık elemanı olarak2. Ticari Ürünlera. Kauçuk Köpüğü:Havalandırma kanalları ve tesisat hatları gibi enerji kaybının yoğun olduğu yerler için kapalı hücreli kauçuk köpükMekanik Tesisat ve HVAC sistemlerinde ısı yalıtımı ve su buhar geçişini önlemek amacı ile boru ve levha şeklinde üretilmektedir.b. Endüstriyel Ürünler:İnşaat ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere ambalaj, medikal, beyaz eşya, elektronik, spor ve eğlence sektörleri için EVA köpük, EPDM köpük ve vana ve armatür ceketleri.Otomotiv, elektrik, elektronik, cam, seramik vb. sektörlerde ambalaj malzemesi olarak,Spor ve eğlence Sektörlerinde kullanılmak koruyucu ve dolgu malzemesi olarak,Tesisatlarda vana, pislik tutucu vb. armatürlerin ısı kaybını önlemek amacı ile özel yapım yalıtım ceketi olarak kullanılmaktadır.c. Yanmaz Akustik Köpük:Ses yalıtım ve akustik düzenleme uygulamalarında kullanılan poliüretan esaslı yanmaz akustik köpük.Klima Kanalı iç yüzeyinde ses yalıtımı sağlamak amacı ile Jeneretör kabini, kompresör Kabini, ses kayıt stüdyoları, restaurantlar, atış poligonları gibi ses düzeyinin yüksek olduğu alanlarda ses yalıtımını sağlamak amacı ile kullanılmaktadır.d. Mineal Yün (Cam Yünü ve Taş Yünü):Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik düzenleme ile birlikte yangın güvenliği de sağlayan inorganik esaslı cam yünü ve taş yünü.Yapılarda Isı, ses yalıtımı ve yangın güvenliğini sağlamak amacı ile duvar, cephe, çatı uygulamalarında kullanılmaktadır.e. Endüstriyel Kaplama Yapıştırıcısı:Kauçuk Köpüğü, polietilen, gibi tesisat yalıtım ürünlerinin yapıştırılmasında, ses yalıtımı akustik panel ve boruların sabitleştirilmesinde, sünger, kumaş, keçe vb. ürünlerin yapıştırılmasında, ahşap ve dekoratif laminantlar, kauçuk, deri mantar vb. ürünlerin yapıştırılmasında, sert PVC, kenarlar ve kavisli yüzeylere kaplama yapıştırılmasında kullanılan endüstriyel kaplama yapıştırıcısı.Kauçuk Köpüğü, Polietilen gibi Tesisat yalıtım ürünlerinin yapıştırılmasında,Akustik panel ve boruların sabitleştirilmesinde,Sünger, kumaş, keçe vb. ürünlerin yapıştırılmasında,Ahşap ve dekoratif laminantlar, kauçuk, deri mantar vb. ürünlerin yapıştırılmasında,Sert PVC kenarlar ve kavisli yüzeylere kaplama yapıştırılmasında kullanılmaktadır.f. Fan Sistemleri:Mutfak, banyo, çamaşırhane, kuru temizleme, ofis, büro, toplantı salonu, çalışma odası, kütüphane, iş yerleri, mağaza, restoran, kafe, bar, diskotek, tiyatro salonu, sinema salonu, depo, atölye, laboratuvar vb. gibi konut, ticari veya endüstriyel mahallerin kanallı havalandırma tesisatlarında kullanılan fan sistemleriKonut, ticari veya endüstriyel alanların hava kalitesini arttırmak amacı ile HVAC sektöründe kullanılmaktadır. Ortam hava kalitesini arttırmak amacı ile ortamda bulunan havayı dışarıya veya dışarıdaki havayı ortam içine veren HVAC sektöründe kullanılan ekipmanlardır. Çeşitli kapasite ile dairesel, kare, dikdörtgen formlarda bulunurlar.g. Esnek Hava Kanalları ve Aksesuarları:Düşük ve orta basınçta çalışan ısıtma- soğutma, havalandırma ve atık gaz sistemleri için çok katlı alüminyum ve polyester sert çelik tel takviyeli esnek hava kanalları ve aksesuarlarıh. Klima- Havalandırma Kanalı Flanş ve Aksesuarları:Hava kanallarında maksimum sağlamlık ve montaj kolaylığı sağlamak için galvaniz sacdan üretilen flanş ve yatay ve düşey boru askı montajında havalandırma kanallarının tespitinde, boru askı sistemlerinde destek ve bağlantı elemanı olarak kullanılan aksesuarHVAC sektöründe kullanılan hava kanallarını bağlantıları için flanş ve aksesuarları kullanılırlar,Hava Kanallarının birbirine tespiti ve montajı için flanşlar, yapıya tespitleri için yatay ve düşey askı montaj elamanlarından oluşmaktadır.ı. HVAC Bantları ve Aksesuarları:Polietilen ve kauçuk köpük yalıtım ürünlerin uygulaması sırasında ortaya çıkan ek yerlerinin ve açıklıkların kapatılmasında kullanılan HVAC bantları ve cam yünü, kaya yünü, polistiren, polietilen poliüretan köpük, mantar izolasyon levhaları vb. izolasyon malzemelerinin, düzgün yüzeylere, herhangi bir ilave ekipman kullanmaksızın, montajı için kullanılan yalıtım askı pimi.HVAC elemanlarında PE ve Kauçuk Köpük yalıtım uygulamalarında ek yerlerinin ve açıkların kapatılmasında kullanılan malzemelerdir.HVAC elemanlarında sızdırmazlık amacı ile kullanılmaktadır.i. Diğer Ürünler:Isı ve ses yalıtım amacıyla kullanılan (EPS), su yalıtımı için membran ve yapıştırıcı kimyasal ürünler ile yardımcı malzemeler.Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama Seçim Yapınız 2400000 İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Hamiline Seçim Yapınız 22300000 İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889761BIST