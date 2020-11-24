***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.11.2020 17:22
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 2400000 TRY 9,72 İmtiyazlı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 22300000 TRY 90,28 İmtiyazsız İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889785
BIST
17:081.313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,97
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
17:087,9636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0763
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
17:089,4464
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1084
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
17:08463,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,48
|Açılış
|: 462,86
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler17:05
|EGEEN
|1.712,70
|308.279.648
|% 10,00
|
|KONYA
|1.186,20
|178.675.263
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|278.825.318
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|CMBTN
|166,30
|50.925.729
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|9,04
|4.406.462.167
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,11
|2.993.093.575
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,96
|2.123.626.893
|% 0,68
|
|GUBRF
|46,52
|1.663.637.825
|% -7,42
|
|THYAO
|11,83
|1.487.087.840
|% 0,77
|
|EKGYO
|2,11
|2.993.093.575
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,96
|2.123.626.893
|% 0,68
|
|GARAN
|9,04
|4.406.462.167
|% -0,33
|
|TSKB
|2,58
|974.621.278
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,52
|577.867.963
|% 2,70
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9630
|7,9681
|% 1,02
|
|Euro
|9,4439
|9,4542
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,5592
|10,6121
|% 0,82
|
|Frank
|8,6838
|8,7361
|% 0,90
|
|Riyal
|2,1150
|2,1257
|% 0,87
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-30,26
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|-76,00
|
|Tam
|3.072
|3.151
|-84,15
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-40,71
|
|Çeyrek
|745
|762
|-20,35
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,03
|
|B. Petrol
|46,65
|46,65
|0,61
|