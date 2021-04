***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMETİN AKDAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 13.08.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Dinamik İzolasyon Malz. Ltd. Şti. Şirket Müdürü/Dyna Profil İklimlendirme Ltd. Şti. Şirket Müdürü 38.87 A ve B Bağımsız Üye DeğilGÖKSEL GÜRPINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi 13.08.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dinamik İzolasyon Malz. Ltd. Şti. Şirket Müdürü 25.91 A ve B Bağımsız Üye DeğilMAHMURCAN ASLI AKDAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 24.07.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye DeğilFÜSUN AKDAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.07.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Dyna Profil İklimlendirme Ltd. Şti. Şirket Müdürü Yoktur Bağımsız Üye DeğilGÜRSEL GÜRPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 24.07.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur Bağımsız Üye DeğilEBGÜ SENEM DEMİRKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 22.04.2021 İcrada Görevli Değil - Sermaye Piyasası Danışmanlığı/Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930556 Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)HAKAN SEMERCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 22.04.2021 İcrada Görevli Değil - Yönetim Sistemleri Serbest Meslek Erbabı / Yönetim Sistemleri Danışmanı Evet Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930556 Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931695BIST