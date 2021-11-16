***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.11.2021 11:04
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Pelin Üstün Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 04.02.2021 02324491250 yatirimciiliskileri@dinamik-izmir.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı/Türev Araçlar Lisansı 207614/701853/303139
Mahmurcan Aslı Akdaş Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu 04.02.2021 02324491250 yatirimciiliskileri@dinamik-izmir.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2
10:591.706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.704
10:5910,1639
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1061
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,2165
En Düşük
10,0421
10:5911,5632
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1271
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,6239
En Düşük
11,4245
10:59610,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 7,91
|Açılış
|: 610,60
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
611,93
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler10:59
|ELITE
|19,72
|85.697.484
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|TDGYO
|7,32
|16.694.843
|% 7,96
|
|PRKAB
|41,92
|109.794.358
|% 7,54
|
|OYLUM
|8,16
|5.514.417
|% -6,85
|
|PENTA
|163,90
|7.811.839
|% -6,77
|
|HEDEF
|3,39
|5.672.333
|% -5,57
|
|DOGUB
|3,20
|553.634
|% -4,76
|
|NUGYO
|10,49
|3.229.678
|% -3,94
|
|GARAN
|12,33
|1.261.333.094
|% 6,02
|
|YKBNK
|3,48
|983.855.341
|% 2,65
|
|AKBNK
|7,19
|900.328.988
|% 3,16
|
|PETKM
|8,07
|679.601.300
|% 1,77
|
|ISCTR
|7,01
|616.395.821
|% 0,29
|
|YKBNK
|3,48
|983.855.341
|% 2,65
|
|SKBNK
|1,20
|188.828.013
|% -3,23
|
|AKBNK
|7,19
|900.328.988
|% 3,16
|
|GARAN
|12,33
|1.261.333.094
|% 6,02
|
|TSKB
|1,66
|157.679.377
|% -3,49
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1558
|10,1639
|% 1,05
|
|Euro
|11,5531
|11,5632
|% 1,11
|
|Sterlin
|13,6554
|13,7238
|% 1,56
|
|Frank
|10,9485
|11,0144
|% 1,15
|
|Riyal
|2,7050
|2,7185
|% 1,15
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|1,38
|
|Altın Gr.
|610
|610
|7,50
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,19
|8,21
|0,09
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|0,61
|
Seans Raporu
10:59
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-
11:11GARAN
Yüzde 6.02 oranında artışla 12.33 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 563, 348 adet işlem
-
11:10BASGZ
Yüzde 4.21 oranında artışla 14.85 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 505, 037 adet işlem
-
11:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VAKBN, HALKB, ARCLK
-
11:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, PGSUS
-
11:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 52 artarak (% 0.43 ) 1, 517