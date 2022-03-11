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***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.03.2022 12:56
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mahmurcan Aslı Akdaş Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 05.01.2022 02324491250 yatirimciiliskileri@dinamik-izmir.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 919751/922223
Burcu Daylar Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu 04.02.2021 02324491250 yatirimciiliskileri@dinamik-izmir.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 919224/919235




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009469


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GRSEL 10,96 17.664.539 % 9,93  
GZNMI 20,48 1.621.750 % 9,93  
MEPET 2,28 8.810.921 % 8,57  
FORMT 1,08 59.179.572 % 8,00  
ALKA 23,86 22.796.019 % 7,87  
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12:51 Alış Satış %  
Dolar 14,9832 14,9946 % 0,94  
Euro 16,4535 16,4805 % 0,83  
Sterlin 19,5366 19,6346 % 1,00  
Frank 16,0280 16,1245 % 0,98  
Riyal 3,9834 4,0034 % 1,08  
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12:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.991 1.991 -5,67  
Altın Gr. 959 960 7,55  
Cumhuriyet 6.373 6.433 -18,00  
Tam 6.323 6.483 -7,52  
Yarım 3.056 3.136 -3,64  
Çeyrek 1.533 1.568 -1,82  
Gümüş.Ons 25,80 25,83 -0,16  
Gümüş Gr. 12,44 12,46 0,08  
B. Petrol 111 111 2,08  
Seans Raporu 12:51
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