***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.03.2022 12:56
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mahmurcan Aslı Akdaş Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 05.01.2022 02324491250 yatirimciiliskileri@dinamik-izmir.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 919751/922223
Burcu Daylar Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu 04.02.2021 02324491250 yatirimciiliskileri@dinamik-izmir.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 919224/919235
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009469
BIST
12:552.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,22
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.055
En Düşük
2.043
12:5514,9639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1094
|Açılış
|: 14,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,8075
12:5516,4507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1064
|Açılış
|: 16,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,3012
12:55958,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,55
|Açılış
|: 958,57
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler12:51
|GRSEL
|10,96
|17.664.539
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.621.750
|% 9,93
|
|MEPET
|2,28
|8.810.921
|% 8,57
|
|FORMT
|1,08
|59.179.572
|% 8,00
|
|ALKA
|23,86
|22.796.019
|% 7,87
|
|KRSTL
|6,12
|1.995.530
|% -10,00
|
|BRKO
|0,86
|32.674
|% -9,47
|
|ISSEN
|16,48
|22.991.631
|% -6,20
|
|SKTAS
|2,98
|9.565.377
|% -4,49
|
|AVOD
|1,83
|8.984.067
|% -3,68
|
|KRDMD
|15,41
|2.056.450.589
|% 0,26
|
|THYAO
|26,18
|1.957.869.158
|% 1,71
|
|SISE
|13,59
|1.222.787.808
|% 3,27
|
|EREGL
|34,42
|776.519.640
|% -0,58
|
|KOZAL
|146,80
|624.192.853
|% 2,44
|
|ODAS
|1,54
|251.661.235
|% 1,99
|
|KRDMD
|15,41
|2.056.450.589
|% 0,26
|
|SISE
|13,59
|1.222.787.808
|% 3,27
|
|THYAO
|26,18
|1.957.869.158
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,11
|131.401.911
|% -0,47
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9832
|14,9946
|% 0,94
|
|Euro
|16,4535
|16,4805
|% 0,83
|
|Sterlin
|19,5366
|19,6346
|% 1,00
|
|Frank
|16,0280
|16,1245
|% 0,98
|
|Riyal
|3,9834
|4,0034
|% 1,08
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|-5,67
|
|Altın Gr.
|959
|960
|7,55
|
|Cumhuriyet
|6.373
|6.433
|-18,00
|
|Tam
|6.323
|6.483
|-7,52
|
|Yarım
|3.056
|3.136
|-3,64
|
|Çeyrek
|1.533
|1.568
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,46
|0,08
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,08
|