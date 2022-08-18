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***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

18.08.2022 18:22
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz, fabrikalarında üretilen Dinamik markalı yalıtım ürünlerinin ihracatı konusunda, Doğu Avrupa'da yerleşik bir firma ile işbirliği ve yurt dışı satış sözleşmesi imzalamıştır. 2.900.000,00 Amerikan Doları tutarında hacme sahip olan söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar, kısmi sevkiyatlar halinde yapılacak olup 31.12.2023 sonuna kadar gerçekleşmesi planlanmaktadır. 
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056810


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