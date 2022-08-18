***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
18.08.2022 18:22
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz, fabrikalarında üretilen Dinamik markalı yalıtım ürünlerinin ihracatı konusunda, Doğu Avrupa'da yerleşik bir firma ile işbirliği ve yurt dışı satış sözleşmesi imzalamıştır. 2.900.000,00 Amerikan Doları tutarında hacme sahip olan söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar, kısmi sevkiyatlar halinde yapılacak olup 31.12.2023 sonuna kadar gerçekleşmesi planlanmaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056810
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
18:0518,0997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,1880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
18:0518,2128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0482
|Açılış
|: 18,2600
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|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1616
18:051.017,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,91
|Açılış
|: 1.017,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.016,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|50,60
|81.992.082
|% 10,00
|
|HKTM
|13,31
|1.386.103
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|69.557.555
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|28.576.059
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,28
|1.710.997
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,28
|450.794.757
|% -9,99
|
|ALCTL
|31,26
|94.380.712
|% -9,97
|
|DENGE
|2,23
|70.359.995
|% -8,23
|
|DOKTA
|32,16
|16.676.797
|% -6,73
|
|LKMNH
|17,26
|37.692.034
|% -6,25
|
|THYAO
|68,50
|5.469.426.767
|% -1,65
|
|PETKM
|11,60
|4.801.980.959
|% 4,88
|
|SISE
|25,72
|3.884.112.642
|% 0,86
|
|EREGL
|29,72
|3.023.145.791
|% 0,81
|
|TUPRS
|326,90
|2.998.227.595
|% -0,64
|
|EKGYO
|3,66
|2.276.943.258
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,67
|2.600.782.169
|% -4,06
|
|PETKM
|11,60
|4.801.980.959
|% 4,88
|
|ALBRK
|2,02
|711.093.827
|% 3,06
|
|DOHOL
|4,96
|1.499.582.953
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0976
|18,0997
|% 0,11
|
|Euro
|18,1735
|18,2128
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,3333
|21,4403
|% -0,75
|
|Frank
|18,8045
|18,9177
|% 0,00
|
|Riyal
|4,8042
|4,8283
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-10,32
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-35,00
|
|Tam
|6.825
|6.912
|-25,00
|
|Yarım
|3.326
|3.379
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.689
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,10
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,23
|
|B. Petrol
|96,22
|96,22
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RYGYO
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Yüzde 5.89 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 031, 535 adet işlem
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Yüzde 7.47 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 249, 040 adet işlem
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17:56CMBTN
Yüzde 4.97 oranında artışla 285.30 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 630 adet işlem