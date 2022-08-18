***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve karlılığa olumlu etki etmesi beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimiz, fabrikalarında üretilen Dinamik markalı yalıtım ürünlerinin ihracatı konusunda, Doğu Avrupa'da yerleşik bir firma ile işbirliği ve yurt dışı satış sözleşmesi imzalamıştır. 2.900.000,00 Amerikan Doları tutarında hacme sahip olan söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar, kısmi sevkiyatlar halinde yapılacak olup 31.12.2023 sonuna kadar gerçekleşmesi planlanmaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056810BIST