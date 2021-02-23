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***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

23.02.2021 18:04



***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.02.2021 tarih ve  2021/09 sayılı toplantısında
  Sermaye  Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin  ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5 numaralı maddesi hükmü  gereği Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde  yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken  Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına,    Aday  Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı  ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından  yerine getirilmesine,   "Denetimden  Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim  Komitesi"nin  Görev ve  Çalışma Esaslarının kabulüne  
karar verilmiş olup, anılan komitelerin Görev ve Çalışma Esasları ekte sunulmaktadır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911910


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