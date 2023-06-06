***DNISI* *GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***DNISI******GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler DNISI, GMTAS07.06.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaGIMAT MAGAZACILIK GMTAS 0,1777777 0,1599999Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaDINAMIK ISI MAKINA YALITIM DNISI 50,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156500BIST