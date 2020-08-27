***DNISI* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
27.08.2020 09:19
***DNISI******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871354
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
0
En Düşük
0
18:057,3650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3778
En Düşük
7,3432
18:058,7242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0058
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7373
En Düşük
8,6864
18:05459,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,81
|Açılış
|: 459,92
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
458,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HLGYO
|2,13
|46.605.728
|% 6,02
|
|SANKO
|7,24
|2.112.079
|% 5,15
|
|IHYAY
|1,16
|44.643.926
|% 0,00
|
|ULKER
|22,80
|41.708.277
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,09
|785.989.937
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,16
|44.643.926
|% 0,00
|
|ULKER
|22,80
|41.708.277
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,09
|785.989.937
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,33
|6.809.983
|% 0,00
|
|EUHOL
|1,69
|2.372.282
|% 0,00
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 0,00
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% 0,00
|
|GARAN
|6,90
|1.034.929.099
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,58
|958.754.153
|% 0,00
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% 0,00
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 0,00
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,07
|497.714.867
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|389.281.586
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,09
|785.989.937
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3608
|7,3650
|% 0,04
|
|Euro
|8,7119
|8,7242
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,6926
|9,7412
|% -0,08
|
|Frank
|8,0743
|8,1230
|% -0,00
|
|Riyal
|1,9578
|1,9676
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-11,42
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,34
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,15
|46,15
|-0,01
|