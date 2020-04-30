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***DNYGZ*** DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.04.2020 16:09
GÜNCEL HABERLER



***DNYGZ*** DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDGOZ71915 ISIN KODLU TAHVİLİMİZİN TAKSİTLİ İTFA VE KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.04.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 08.08.2017
Vade (Gün Sayısı) 1.094
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Taksitli İtfa Bilgileri
Taksit Sayısı 9

Taksitli İtfa Planı

Taksit Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Taksitli İtfa Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.12.2017 07.12.2017 08.12.2017 20 16.750.000 Evet
2 10.12.2018 07.12.2018 10.12.2018 8,5 4.743.000 Evet
3 30.04.2019 29.04.2019 30.04.2019 19,9 9.765.000 Evet
4 31.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 9,55 3.778.205 Evet
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GLRYH 10,40 30.204.354 % 9,94  
RTALB 22,38 82.849.034 % 9,92  
EKIZ 9,76 4.725.158 % 9,91  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7136 8,7573 % 0,84  
Frank 7,1612 7,2044 % 0,74  
Riyal 1,8544 1,8637 % 0,59  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.708 -6,00  
Altın Gr. 382 382 -0,63  
Cumhuriyet 2.449 2.506 -6,30  
Tam 2.513 2.567 -6,40  
Yarım 1.224 1.255 -3,20  
Çeyrek 614 628 -1,50  
Gümüş.Ons 15,13 15,18 -0,15  
Gümüş Gr. 3,33 3,34 -0,09  
B. Petrol 26,23 26,23 2,01  
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