***DNYGZ*** DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
31.03.2021 18:01
***DNYGZ*** DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDGOZ71915 ISIN KODLU TAHVİLİMİZİN TAKSİTLİ İTFA VE KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 08.08.2017
Vade (Gün Sayısı) 1.097
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Taksitli İtfa Bilgileri
Taksit Sayısı 11
Döviz Cinsi TRY
Taksitli İtfa Planı
Taksit Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Taksitli İtfa Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.12.2017 07.12.2017 08.12.2017 20 16.750.000 Evet
2 10.12.2018 07.12.2018 10.12.2018 8,5 4.743.000 Evet
3 30.04.2019 29.04.2019 30.04.2019 19,9 9.765.000 Evet
4 31.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 9,55 3.778.205 Evet
5 28.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 7,53 2.644.487 Evet
6 30.04.2020 29.04.2020 30.04.2020 5,33 1.730.886 Evet
7 30.09.2020 29.09.2020 30.09.2020 9,76 3.000.000 Evet
8 30.12.2020 29.12.2020 30.12.2020 24,97 6.923.547 Evet
9 31.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 11,44 2.327.119 Evet
10 30.06.2021 29.06.2021 30.06.2021 48,32 8.702.291
11 30.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 100 9.308.471
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin ISIN TRFDGOZ71915 kodlu tahviline ilişkin yapılan protokole uygun olarak taksitli itfa ve dönem kupon tutarları bugün ödenmiştir. Bu süreçte şirketimize güvenerek desteklerini esirgemeyen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922288
BIST