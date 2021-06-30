***DNYGZ*** DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNYGZ*** DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDGOZ71915 ISIN KODLU TAHVİLİMİZİN TAKSİTLİ İTFA VE KUPON ÖDEMESİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 08.08.2017Vade (Gün Sayısı) 1.098Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Taksitli İtfa BilgileriTaksit Sayısı 12Döviz Cinsi TRYTaksitli İtfa PlanıTaksit Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Taksitli İtfa Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.12.2017 07.12.2017 08.12.2017 20 16.750.000 Evet2 10.12.2018 07.12.2018 10.12.2018 8,5 4.743.000 Evet3 30.04.2019 29.04.2019 30.04.2019 19,9 9.765.000 Evet4 31.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 9,55 3.778.205 Evet5 28.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 7,53 2.644.487 Evet6 30.04.2020 29.04.2020 30.04.2020 5,33 1.730.886 Evet7 30.09.2020 29.09.2020 30.09.2020 9,76 3.000.000 Evet8 30.12.2020 29.12.2020 30.12.2020 24,97 6.923.547 Evet9 31.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 11,44 2.327.119 Evet10 30.06.2021 29.06.2021 30.06.2021 16,91 2.989.262 Evet11 30.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 62,2 9.135.66712 30.12.2021 29.12.2021 30.12.2021 100 5.551.487Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarDeğerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin ISIN TRFDGOZ71915 kodlu tahviline ilişkin yapılan protokole uygun olarak taksitli itfa ve dönem kupon tutarları bugün ödenmiştir. Bu süreçte şirketimize güvenerek desteklerini esirgemeyen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945174BIST