***DNYGZ* *HLVKS* *AKTIF* *GPO* *DENIZ* *ISMEN* *APY* *BRKVY* *YKBNK* *ZOREN* *UNP* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***DNYGZ******HLVKS******AKTIF******GPO******DENIZ******ISMEN******APY******BRKVY******YKBNK******ZOREN******UNP******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AKBNK, APY, BRKVY, DENIZ, DNYGZ, GPO, HLVKS, ISMEN, UNP, YKBNK, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK2E92013 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 30/09/2020 İtfaAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK22162 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. APY TRYATAM00010 DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU 30/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYSE2015 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32122 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32130 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBKK2110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DNYGZ TRFDGOZ71915 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DNYGZ TRFDGOZ71915 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/09/2020 Taksitli İtfaAZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRYISMD00266 SERBEST ŞEMSİYE FON 30/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeAZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRYISMD00274 SERBEST ŞEMSİYE FON 30/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92024 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/09/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92024 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03Z68 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30/09/2020 İtfaÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UNP TRYDUUM00028 DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU 30/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62914 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 30/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN92032 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2020 İtfaTCMB TRT270923T11 DEVLET TAHVİLİ 30/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877515BIST