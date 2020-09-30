***DNYGZ* *HLVKS* *AKTIF* *GPO* *DENIZ* *ISMEN* *APY* *BRKVY* *YKBNK* *ZOREN* *UNP* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım
30.09.2020 17:40
***DNYGZ******HLVKS******AKTIF******GPO******DENIZ******ISMEN******APY******BRKVY******YKBNK******ZOREN******UNP******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKBNK, APY, BRKVY, DENIZ, DNYGZ, GPO, HLVKS, ISMEN, UNP, YKBNK, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK2E92013 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 30/09/2020 İtfa
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK22162 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. APY TRYATAM00010 DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU 30/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYSE2015 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32122 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32130 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBKK2110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DNYGZ TRFDGOZ71915 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DNYGZ TRFDGOZ71915 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/09/2020 Taksitli İtfa
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRYISMD00266 SERBEST ŞEMSİYE FON 30/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRYISMD00274 SERBEST ŞEMSİYE FON 30/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92024 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/09/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92024 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03Z68 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30/09/2020 İtfa
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UNP TRYDUUM00028 DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU 30/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62914 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 30/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN92032 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2020 İtfa
TCMB TRT270923T11 DEVLET TAHVİLİ 30/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877515
BIST