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***DNYGZ* *ZORLF* *GARAN* *GPO* *BRKT* *APY* *KTKVK* *YKBNK* *UNP* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

30.12.2021 17:48
***DNYGZ* *ZORLF* *GARAN* *GPO* *BRKT* *APY* *KTKVK* *YKBNK* *UNP* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borç

YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DNYGZ TRFDGOZ71915 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/12/2021 İtfa
DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DNYGZ TRFDGOZ71915 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22244 FİNANSMAN BONOSU 30/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRYISMD00266 SERBEST ŞEMSİYE FON 30/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRYISMD00274 SERBEST ŞEMSİYE FON 30/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA2148 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/12/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA2148 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UNP TRYDUUM00028 DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU 30/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK92911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 30/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF62213 FİNANSMAN BONOSU 30/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987175


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MAALT 252,20 7.994.845 % 9,99  
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Tam 5.053 5.185 99,98  
Yarım 2.442 2.508 48,36  
Çeyrek 1.225 1.254 24,18  
Gümüş.Ons 23,08 23,12 0,03  
Gümüş Gr. 9,85 9,87 0,10  
B. Petrol 79,15 79,15 0,15  
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