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***DNYVA* *ALNTF* *SEKFK* *YATVK* *HEKTS* *YKYAT* *SKBNK* *AKSGY* *MGROS* *TCRYT* *INFO* *YKBNK* *ZOREN* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma

09.09.2020 17:40
GÜNCEL HABERLER



***DNYVA******ALNTF******SEKFK******YATVK******HEKTS******YKYAT******SKBNK******AKSGY******MGROS******TCRYT******INFO******YKBNK******ZOREN******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKSGY, ALNTF, DNYVA, HEKTS, INFO, LIDFA, MGROS, SEKFK, SKBNK, TCRYT, YATVK, ZOREN, YKBNK, YKYAT

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKSGY TRSAIGY92113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRSHYTV62117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTS TRSHEKT32123 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFM92011 FİNANSMAN BONOSU 09/09/2020 İtfa
LİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFK92028 FİNANSMAN BONOSU 09/09/2020 İtfa
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI62210 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI62228 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK92010 FİNANSMAN BONOSU 09/09/2020 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA0017 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 09/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD92016 FİNANSMAN BONOSU 09/09/2020 İtfa
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS32217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA2028 FİNANSMAN BONOSU 09/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM92015 FİNANSMAN BONOSU 09/09/2020 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62129 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT080323T10 DEVLET TAHVİLİ 09/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874244


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SEYKM 11,99 42.754.546 % 10,00  
AYES 6,82 453.159 % 10,00  
ARMDA 62,70 18.010.041 % 10,00  
ALCAR 93,50 43.719.127 % 10,00  
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