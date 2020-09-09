***DNYVA* *ALNTF* *SEKFK* *YATVK* *HEKTS* *YKYAT* *SKBNK* *AKSGY* *MGROS* *TCRYT* *INFO* *YKBNK* *ZOREN* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma









***DNYVA******ALNTF******SEKFK******YATVK******HEKTS******YKYAT******SKBNK******AKSGY******MGROS******TCRYT******INFO******YKBNK******ZOREN******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKSGY, ALNTF, DNYVA, HEKTS, INFO, LIDFA, MGROS, SEKFK, SKBNK, TCRYT, YATVK, ZOREN, YKBNK, YKYATMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKSGY TRSAIGY92113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRSHYTV62117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTS TRSHEKT32123 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFM92011 FİNANSMAN BONOSU 09/09/2020 İtfaLİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFK92028 FİNANSMAN BONOSU 09/09/2020 İtfaMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI62210 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI62228 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK92010 FİNANSMAN BONOSU 09/09/2020 İtfaŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA0017 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 09/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD92016 FİNANSMAN BONOSU 09/09/2020 İtfaYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS32217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA2028 FİNANSMAN BONOSU 09/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM92015 FİNANSMAN BONOSU 09/09/2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62129 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT080323T10 DEVLET TAHVİLİ 09/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874244BIST