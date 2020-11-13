***DNYVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
13.11.2020 17:38
***DNYVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DNYVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/09/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDVYSK2114
Nominal Değer (TL)
52.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
13/11/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/11/2020
Vadesi (Gün)
364
İtfa Tarihi
12/11/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888459
BIST
18:051.291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 19,54
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
18:057,6607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0281
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
18:059,0782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0196
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
18:05466,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,15
|Açılış
|: 466,05
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|2.145,00
|49.626.554
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,32
|25.579.920
|% 9,98
|
|PENGD
|4,96
|33.760.187
|% 9,98
|
|SKTAS
|5,29
|10.545.472
|% 9,98
|
|EMNIS
|26,70
|721.734
|% 9,97
|
|ATSYH
|4,78
|556.625
|% -7,00
|
|OLMIP
|7,33
|3.362.458
|% -2,91
|
|BFREN
|1.115,10
|335.292.842
|% -2,68
|
|AVGYO
|3,02
|39.661.607
|% -2,27
|
|DITAS
|29,94
|12.506.598
|% -1,84
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|AKBNK
|6,31
|1.535.131.610
|% 1,12
|
|PETKM
|4,75
|1.317.161.517
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|TSKB
|2,30
|837.824.335
|% 3,14
|
|PETKM
|4,75
|1.317.161.517
|% 2,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6543
|7,6607
|% -0,37
|
|Euro
|9,0513
|9,0782
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,0515
|10,1019
|% -0,09
|
|Frank
|8,3574
|8,4077
|% -0,14
|
|Riyal
|2,0375
|2,0477
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|16,00
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,58
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.091
|3.171
|6,27
|
|Yarım
|1.494
|1.534
|3,03
|
|Çeyrek
|749
|767
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,07
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,65
|