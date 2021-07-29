***DNYVA* *DFKTR* *TEBNK* *OSMEN* *AKTIF* *ARCLK* *HALKF* *BRKT* *EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
29.07.2021 17:43
***DNYVA******DFKTR******TEBNK******OSMEN******AKTIF******ARCLK******HALKF******BRKT******EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, ARCLK, BRKT, DFKTR, DNYVA, EKTVK, HALKF, OSMEN, TEBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYB72135 FİNANSMAN BONOSU 29.07.2021 İtfa
ARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL42313 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72126 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29.07.2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72126 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT721A0 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29.07.2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT721A0 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
DORUK FAKTORİNG A.Ş. DFKTR TRFDFKT72114 FİNANSMAN BONOSU 29.07.2021 İtfa
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYS12219 FİNANSMAN BONOSU 29.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. HALKF TRFHLFK72112 FİNANSMAN BONOSU 29.07.2021 İtfa
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TRFOSMK72119 FİNANSMAN BONOSU 29.07.2021 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29.07.2021 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952684
BIST