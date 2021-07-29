***DNYVA* *DFKTR* *TEBNK* *OSMEN* *AKTIF* *ARCLK* *HALKF* *BRKT* *EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***DNYVA******DFKTR******TEBNK******OSMEN******AKTIF******ARCLK******HALKF******BRKT******EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, ARCLK, BRKT, DFKTR, DNYVA, EKTVK, HALKF, OSMEN, TEBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYB72135 FİNANSMAN BONOSU 29.07.2021 İtfaARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL42313 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72126 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29.07.2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72126 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT721A0 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29.07.2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT721A0 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeDORUK FAKTORİNG A.Ş. DFKTR TRFDFKT72114 FİNANSMAN BONOSU 29.07.2021 İtfaDÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYS12219 FİNANSMAN BONOSU 29.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeHALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. HALKF TRFHLFK72112 FİNANSMAN BONOSU 29.07.2021 İtfaOSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TRFOSMK72119 FİNANSMAN BONOSU 29.07.2021 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29.07.2021 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952684BIST