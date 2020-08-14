***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerTMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni BakiyeToplam Kapsamlı Gelir (Gider)Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar DağıtımıDağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan TutarlarDiğerDönem Sonu BakiyelerCari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler185.000 17.099 14.340 282.100 41.920 540.459 540.459Yeni Bakiye185.000 17.099 14.340 41.920 540.459 540.459Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.701 1.701 1.701Kar Dağıtımı41.920 -41.920Yedeklere Aktarılan Tutarlar41.920 -41.920Dönem Sonu Bakiyeler185.000 17.099 14.340 324.020 1.701 542.160 542.160Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER79.917 79.917GARANTİ VE KEFALETLERTAAHHÜTLER79.917 79.917Cayılamaz Taahhütler79.917 79.917TÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET VE REHİNLİ KIYMETLEREMANET KIYMETLERREHİNLİ KIYMETLERKABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLERBİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI79.917 79.917Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı62.192Alınan Faizler168.211Ödenen Faizler-57.775Alınan Ücret ve Komisyonlar6.673Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-33.195Ödenen Vergiler-3.849Diğer-17.873Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-28.559Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-18.863Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-5.764Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-3.932Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı33.633YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları1.209Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-3.391Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller4.600FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-16.547Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit356.471Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-369.848Kiralamaya İlişkin Ödemeler-3.170Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-144Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)18.151Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar80.688Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar98.839Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.701DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.701Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)98.795 44 98.839Nakit ve Nakit Benzerleri98.795 44 98.839Nakit Değerler ve Merkez Bankası9 9Bankalar98.856 35 98.891Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-61 -61İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.257.682 1.257.682Krediler1.303.894 1.303.894Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-46.212 -46.212SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)10.238 10.238ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6.966 6.966MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)13.332 13.332Diğer13.332 13.332YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ VERGİ VARLIĞIERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIDİĞER AKTİFLER (Net)28.825 574 29.399VARLIKLAR TOPLAMI1.415.838 618 1.416.456YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATALINAN KREDİLER518.505 518.505PARA PİYASALARINA BORÇLARİHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)213.734 213.734Tahviller213.734 213.734FONLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.724 5.724KARŞILIKLAR5.894 5.894Çalışan Hakları Karşılığı5.706 5.706Diğer Karşılıklar188 188CARİ VERGİ BORCU2.492 2.492ERTELENMİŞ VERGİ BORCU91.883 91.883SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER35.577 487 36.064ÖZKAYNAKLAR542.160 542.160Ödenmiş Sermaye185.000 185.000Sermaye Yedekleri17.099 17.099Hisse Senedi İhraç Primleri17.099 17.099Kar Yedekleri14.340 14.340Yasal Yedekler14.340 14.340Kar veya Zarar325.721 325.721Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı324.020 324.020Dönem Net Kâr veya Zararı1.701 1.701YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.415.969 487 1.416.456Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ160.286Kredilerden Alınan Faizler156.776Bankalardan Alınan Faizler3.510FAİZ GİDERLERİ (-)-64.837Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-47.446İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-17.391NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ95.449NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-4.633Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-4.633Gayri Nakdi Kredilere-1.543Diğer-3.090TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)-144Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-144DİĞER FAALİYET GELİRLERİ6.673FAALİYET BRÜT KÂRI97.345BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )-35.736DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )PERSONEL GİDERLERİ (-)-28.527DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-29.138NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.944BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.944SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)3.944DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-2.243Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.243DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-2.243DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI1.701Grubun Karı (Zararı)1.701Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869224BIST