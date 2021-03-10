***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDiğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler185.000 17.099 10.075 196.280 90.085 498.539 498.539Yeni Bakiye185.000 17.099 10.075 196.280 90.085 498.539 498.539Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)41.920 41.920 41.920Kar Dağıtımı4.265 85.820 -90.085 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar4.265 85.820 90.085 0 0Dönem Sonu Bakiyeler185.000 17.099 14.340 282.100 41.920 540.459 540.459Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler185.000 17.099 14.340 282.100 41.920 540.459 540.459Yeni Bakiye185.000 17.099 14.340 282.100 41.920 540.459 540.459Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.439 18.676 20.115 20.115Kar Dağıtımı41.920 -41.920 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar41.920 -41.920 0 0Dönem Sonu Bakiyeler18.500 17.099 1.439 14.340 324.020 18.676 560.574 560.574Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER283.041 283.041 56.141 56.141GARANTİ VE KEFALETLERTAAHHÜTLER283.041 283.041 56.141 56.141Cayılamaz Taahhütler283.041 283.041 56.141 56.141Diğer Cayılamaz Taahhütler283.041 283.041 56.141 56.141TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0Swap Para Alım İşlemleri250.422 250.422Swap Para Satım İşlemleri-250.422 -250.422EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER165.048 165.048EMANET KIYMETLERREHİNLİ KIYMETLER165.048 165.048Gayrimenkul165.048 165.048KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLERBİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI448.089 448.089 56.141 56.141Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı71.431 55.405Alınan Faizler310.105 370.340Ödenen Faizler-116.339 -162.106Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-71.525 -87.605Ödenen Vergiler-8.735 -11.034Diğer-42.075 -54.190Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim22.537 -140.362Kredilerdeki Net (Artış) Azalış26.124 -125.054Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.271 -11.780Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.316 -3.528Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı93.968 -84.957YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları9.734 -14.544Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-11.357 -11.866Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller4.618 380Diğer16.473 -3.058FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-122.063 142.597Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit540.471 655.731Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-656.964 -509.964Kiralamaya İlişkin Ödemeler-5.570 -3.170Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-104 -109Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-18.465 42.987Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar80.688 37.701Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar62.223 80.688Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)18.676 41.920DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.439Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.439Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.798Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-359Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.115 41.920Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)64.303 48 64.351 80.533 155 80.688Nakit ve Nakit Benzerleri62.175 48 62.223 80.533 155 80.688Nakit Değerler ve Merkez Bankası2 2 8 8Bankalar62.184 46 62.230 80.537 147 80.684Para Piyasalarından AlacaklarBeklenen Zarar Karşılıkları ( - )-9 -9 -4 -4Türev Finansal Varlıklar2.128 2.128Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı330 330Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı1.798 1.798İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.215.257 1.215.257 1.282.479 1.282.479Krediler1.278.698 1.278.698 1.330.168 1.330.168Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-63.441 -63.441 -47.689 -47.689SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)8.114 8.114 11.966 11.966Satış Amaçlı8.114 8.114 11.966 11.966ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7.246 7.246 9.459 9.459MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11.500 11.500 11.817 11.817Diğer11.500 11.500 11.817 11.817YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ VERGİ VARLIĞIERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIDİĞER AKTİFLER (Net)25.258 648 25.906 23.169 466 23.635VARLIKLAR TOPLAMI1.331.678 696 1.332.374 1.419.423 621 1.420.044YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATALINAN KREDİLER451.007 451.007 459.472 459.472PARA PİYASALARINA BORÇLARİHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)175.460 175.460 279.081 279.081Tahviller175.460 175.460 279.081 279.081FONLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)3.835 3.835 6.733 6.733KARŞILIKLAR8.768 8.768 4.690 4.690Çalışan Hakları Karşılığı8.768 8.768 4.690 4.690CARİ VERGİ BORCU3.273 3.273 3.646 3.646ERTELENMİŞ VERGİ BORCU94.153 94.153 89.640 89.640SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER35.054 250 35.304 35.485 838 36.323ÖZKAYNAKLAR560.574 560.574 540.459 540.459Ödenmiş Sermaye185.000 185.000 185.000 185.000Sermaye Yedekleri17.099 17.099 17.099 17.099Hisse Senedi İhraç Primleri17.099 17.099 17.099 17.099Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerKâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.439 1.439Kar Yedekleri14.340 14.340 14.340 14.340Yasal Yedekler14.340 14.340 14.340 14.340Kar veya Zarar342.696 342.696 324.020 324.020Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı324.020 324.020 282.100 282.100Dönem Net Kâr veya Zararı18.676 18.676 41.920 41.920YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.332.124 250 1.332.374 1.419.206 838 1.420.044Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ302.181 404.702Kredilerden Alınan Faizler293.996 394.968Bankalardan Alınan Faizler8.185 9.734FAİZ GİDERLERİ (-)-120.746 -174.599Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-89.770 -122.407İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-30.976 -52.192NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ181.435 230.103NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-12.827 -7.549Alınan Ücret ve KomisyonlarVerilen Ücret ve Komisyonlar (-)-12.827 -7.549Gayri Nakdi Kredilere-3.153 -2.446Diğer-9.674 -5.103TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)225 -109Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)330Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-105 -109DİĞER FAALİYET GELİRLERİ10.534 8.772FAALİYET BRÜT KÂRI179.367 231.217BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )-31.046 -11.606DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )PERSONEL GİDERLERİ (-)-60.998 -57.383DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-64.493 -110.429NET FAALİYET KARI (ZARARI)22.830 51.799BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.830 51.799SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)22.830 51.799DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-4.154 -9.879Cari Vergi Karşılığı-268Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-4.154 -9.611DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-4.154 -9.879DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI18.676 41.920Grubun Karı (Zararı)18.676 41.920Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917137BIST