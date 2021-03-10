***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor
10.03.2021 22:55
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
185.000 17.099 10.075 196.280 90.085 498.539 498.539
Yeni Bakiye
185.000 17.099 10.075 196.280 90.085 498.539 498.539
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41.920 41.920 41.920
Kar Dağıtımı
4.265 85.820 -90.085 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.265 85.820 90.085 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 17.099 14.340 282.100 41.920 540.459 540.459
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
185.000 17.099 14.340 282.100 41.920 540.459 540.459
Yeni Bakiye
185.000 17.099 14.340 282.100 41.920 540.459 540.459
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.439 18.676 20.115 20.115
Kar Dağıtımı
41.920 -41.920 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
41.920 -41.920 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18.500 17.099 1.439 14.340 324.020 18.676 560.574 560.574
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
283.041 283.041 56.141 56.141
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
283.041 283.041 56.141 56.141
Cayılamaz Taahhütler
283.041 283.041 56.141 56.141
Diğer Cayılamaz Taahhütler
283.041 283.041 56.141 56.141
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0
Swap Para Alım İşlemleri
250.422 250.422
Swap Para Satım İşlemleri
-250.422 -250.422
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
165.048 165.048
EMANET KIYMETLER
0
REHİNLİ KIYMETLER
165.048 165.048
Gayrimenkul
165.048 165.048
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
448.089 448.089 56.141 56.141
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
71.431 55.405
Alınan Faizler
310.105 370.340
Ödenen Faizler
-116.339 -162.106
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-71.525 -87.605
Ödenen Vergiler
-8.735 -11.034
Diğer
-42.075 -54.190
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
22.537 -140.362
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
26.124 -125.054
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.271 -11.780
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.316 -3.528
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
93.968 -84.957
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
9.734 -14.544
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-11.357 -11.866
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
4.618 380
Diğer
16.473 -3.058
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-122.063 142.597
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
540.471 655.731
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-656.964 -509.964
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-5.570 -3.170
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-104 -109
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-18.465 42.987
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
80.688 37.701
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
62.223 80.688
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.676 41.920
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.439
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.439
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.798
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-359
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.115 41.920
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
64.303 48 64.351 80.533 155 80.688
Nakit ve Nakit Benzerleri
62.175 48 62.223 80.533 155 80.688
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
2 2 8 8
Bankalar
62.184 46 62.230 80.537 147 80.684
Para Piyasalarından Alacaklar
0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-9 -9 -4 -4
Türev Finansal Varlıklar
2.128 2.128
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
330 330
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.798 1.798
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.215.257 1.215.257 1.282.479 1.282.479
Krediler
1.278.698 1.278.698 1.330.168 1.330.168
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-63.441 -63.441 -47.689 -47.689
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
8.114 8.114 11.966 11.966
Satış Amaçlı
8.114 8.114 11.966 11.966
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7.246 7.246 9.459 9.459
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11.500 11.500 11.817 11.817
Diğer
11.500 11.500 11.817 11.817
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0
DİĞER AKTİFLER (Net)
25.258 648 25.906 23.169 466 23.635
VARLIKLAR TOPLAMI
1.331.678 696 1.332.374 1.419.423 621 1.420.044
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0
ALINAN KREDİLER
451.007 451.007 459.472 459.472
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
175.460 175.460 279.081 279.081
Tahviller
175.460 175.460 279.081 279.081
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
3.835 3.835 6.733 6.733
KARŞILIKLAR
8.768 8.768 4.690 4.690
Çalışan Hakları Karşılığı
8.768 8.768 4.690 4.690
CARİ VERGİ BORCU
3.273 3.273 3.646 3.646
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
94.153 94.153 89.640 89.640
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
35.054 250 35.304 35.485 838 36.323
ÖZKAYNAKLAR
560.574 560.574 540.459 540.459
Ödenmiş Sermaye
185.000 185.000 185.000 185.000
Sermaye Yedekleri
17.099 17.099 17.099 17.099
Hisse Senedi İhraç Primleri
17.099 17.099 17.099 17.099
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.439 1.439
Kar Yedekleri
14.340 14.340 14.340 14.340
Yasal Yedekler
14.340 14.340 14.340 14.340
Kar veya Zarar
342.696 342.696 324.020 324.020
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
324.020 324.020 282.100 282.100
Dönem Net Kâr veya Zararı
18.676 18.676 41.920 41.920
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.332.124 250 1.332.374 1.419.206 838 1.420.044
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
302.181 404.702
Kredilerden Alınan Faizler
293.996 394.968
Bankalardan Alınan Faizler
8.185 9.734
FAİZ GİDERLERİ (-)
-120.746 -174.599
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-89.770 -122.407
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-30.976 -52.192
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
181.435 230.103
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-12.827 -7.549
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-12.827 -7.549
Gayri Nakdi Kredilere
-3.153 -2.446
Diğer
-9.674 -5.103
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
225 -109
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
330
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-105 -109
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
10.534 8.772
FAALİYET BRÜT KÂRI
179.367 231.217
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-31.046 -11.606
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-60.998 -57.383
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-64.493 -110.429
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
22.830 51.799
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.830 51.799
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
22.830 51.799
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-4.154 -9.879
Cari Vergi Karşılığı
-268
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-4.154 -9.611
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-4.154 -9.879
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
18.676 41.920
Grubun Karı (Zararı)
18.676 41.920
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917137
BIST