***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler185.000 17.099 14.340 282.100 41.920 540.459 540.459TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye185.000 17.099 14.340 282.100 41.920 540.459 540.459Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.701 1.701 1.701Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı41.920 -41.920 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar41.920 -41.920 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler185.000 17.099 14.340 324.020 1.701 542.160 542.160Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler185.000 17.099 1.439 14.340 324.020 18.676 560.574 560.574Yeni Bakiye185.000 17.099 1.439 14.340 324.020 18.676 560.574 560.574Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)474 19.080 19.554 19.554Kar Dağıtımı18.676 -18.676Yedeklere Aktarılan Tutarlar18.676 -18.676Dönem Sonu Bakiyeler185.000 17.099 1.913 14.340 342.696 19.080 580.128 580.128Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER332.630 332.630 283.041 0 283.041GARANTİ VE KEFALETLER0 0 0 0 0Teminat Mektupları0 0 0Devlet İhale Kanunu Kapsamına GirenlerDış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla VerilenlerDiğer Teminat MektuplarıBanka Kredileri0 0 0İthalat Kabul KredileriDiğer Banka KabulleriAkreditifler0 0 0Belgeli AkreditiflerDiğer AkreditiflerGaranti Verilen PrefinansmanlarCirolar0 0 0T.C. Merkez Bankasına CirolarDiğer CirolarMenkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma GarantilerimizdenFaktoring GarantilerindenDiğer GarantilerimizdenDiğer KefaletlerimizdenTAAHHÜTLER332.630 332.630 283.041 0 283.041Cayılamaz Taahhütler332.630 332.630 283.041 0 283.041Vadeli Aktif Değerler Alım Satım TaahhütleriVadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleriİştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak TaahhütleriKullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriMenkul Kıymet İhracına Aracılık TaahhütleriZorunlu Karşılık Ödeme TaahhüdüÇekler İçin Ödeme Taahhütleriİhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon YükümlülükleriKredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriKredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama TaahhütleriAçığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden AlacaklarAçığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden BorçlarDiğer Cayılamaz Taahhütler332.630 332.630 283.041 283.041Cayılabilir Taahhütler0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis TaahhütleriDiğer Cayılabilir TaahhütlerTÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerNakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerYurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerAlım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleriVadeli Döviz Satım İşlemleriPara ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri257.354 257.354 250.422 250.422Swap Para Satım İşlemleri-257.354 -257.354 -250.422 -250.422Swap Faiz Alım İşlemleriSwap Faiz Satım İşlemleriPara, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0Para Alım OpsiyonlarıPara Satım OpsiyonlarıFaiz Alım OpsiyonlarıFaiz Satım OpsiyonlarıMenkul Değerler Alım OpsiyonlarıMenkul Değerler Satım OpsiyonlarıFutures Para İşlemleri0 0 0Futures Para Alım İşlemleriFutures Para Satım İşlemleriFutures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleriFutures Faiz Satım İşlemleriDiğerEMANET VE REHİNLİ KIYMETLER140.879 140.879 165.048 0 165.048EMANET KIYMETLER0 0 0 0Müşteri Fon ve Portföy MevcutlarıEmanete Alınan Menkul DeğerlerTahsile Alınan ÇeklerTahsile Alınan Ticari SenetlerTahsile Alınan Diğer Kıymetlerİhracına Aracı Olunan KıymetlerDiğer Emanet KıymetlerEmanet Kıymet AlanlarREHİNLİ KIYMETLER140.879 140.879 165.048 0 165.048Menkul KıymetlerTeminat SenetleriEmtiaVarantGayrimenkul140.879 140.879 165.048 165.048Diğer Rehinli KıymetlerRehinli Kıymet AlanlarKABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI473.509 473.509 448.089 0 448.089Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı56.495 62.192Alınan Faizler181.820 168.211Ödenen Faizler-59.621 -57.775Alınan Ücret ve Komisyonlar5.825 6.673Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-45.404 -33.195Ödenen Vergiler-8.974 -3.849Diğer-17.151 -17.873Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.487 -28.559Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.009 -18.863Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.942 -5.764Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.554 -3.932Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı60.982 33.633YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları1.114 1.209Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-4.648 -3.391Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller5.762 4.600FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-98.355 -16.547Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit107.900 356.471Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-205.418 -369.848Kiralamaya İlişkin Ödemeler-837 -3.170Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi21 -144Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-36.238 18.151Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar62.223 80.688Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar25.985 98.839Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)19.080 1.701DİĞER KAPSAMLI GELİRLER474 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar474 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları753Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-279Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.554 1.701Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)29.061 61 29.122 64.303 48 64.351Nakit ve Nakit Benzerleri25.924 61 25.985 62.175 48 62.223Nakit Değerler ve Merkez Bankası2 2Bankalar25.925 61 25.986 62.184 46 62.230Para Piyasalarından AlacaklarBeklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1 -1 -9 -9Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0Devlet Borçlanma SenetleriSermayede Payı Temsil Eden Menkul DeğerlerDiğer Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0Devlet Borçlanma SenetleriSermayede Payı Temsil Eden Menkul DeğerlerDiğer Finansal VarlıklarTürev Finansal Varlıklar3.137 3.137 2.128 0 2.128Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı255 255 330 330Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı2.882 2.882 1.798 1.798İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.196.259 1.196.259 1.215.257 0 1.215.257Krediler1.280.880 1.280.880 1.278.698 1.278.698Kiralama İşlemlerinden AlacaklarFaktoring Alacaklarıİtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Devlet Borçlanma SenetleriDiğer Finansal VarlıklarBeklenen Zarar Karşılıkları (-)-84.621 -84.621 -63.441 -63.441SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)8.476 8.476 8.114 0 8.114Satış Amaçlı8.476 8.476 8.114 8.114Durdurulan Faaliyetlere İlişkinORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre DeğerlenenlerKonsolide EdilmeyenlerBağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali OrtaklıklarKonsolide Edilmeyen Mali Olmayan OrtaklıklarBirlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre DeğerlenenlerKonsolide EdilmeyenlerMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.386 4.386 7.246 7.246MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8.258 8.258 11.500 0 11.500ŞerefiyeDiğer8.258 8.258 11.500 11.500YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0DİĞER AKTİFLER (Net)22.476 792 23.268 25.258 648 25.906VARLIKLAR TOPLAMI1.268.916 853 1.269.769 1.331.678 696 1.332.374YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER323.878 323.878 451.007 451.007PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)207.779 207.779 175.460 0 175.460BonolarVarlığa Dayalı Menkul KıymetlerTahviller207.779 207.779 175.460 175.460FONLAR0 0 0 0Müstakrizlerin FonlarıDiğerGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıTürev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)2.488 2.488 3.835 3.835KARŞILIKLAR8.018 8.018 8.768 0 8.768Yeniden Yapılanma KarşılığıÇalışan Hakları Karşılığı8.018 8.018 8.768 8.768Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)Diğer KarşılıklarCARİ VERGİ BORCU3.518 3.518 3.273 3.273ERTELENMİŞ VERGİ BORCU100.463 100.463 94.153 94.153SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış AmaçlıDurdurulan Faaliyetlere İlişkinSERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0KredilerDiğer Borçlanma AraçlarıDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER43.450 47 43.497 35.054 250 35.304ÖZKAYNAKLAR580.128 580.128 560.574 0 560.574Ödenmiş Sermaye185.000 185.000 185.000 185.000Sermaye Yedekleri17.099 17.099 17.099 0 17.099Hisse Senedi İhraç Primleri17.099 17.099 17.099 17.099Hisse Senedi İptal KarlarıDiğer Sermaye YedekleriKâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerKâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.913 1.913 1.439 1.439Kar Yedekleri14.340 14.340 14.340 0 14.340Yasal Yedekler14.340 14.340 14.340 14.340Statü YedekleriOlağanüstü YedeklerDiğer Kar YedekleriKar veya Zarar361.776 361.776 342.696 0 342.696Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı342.696 342.696 324.020 324.020Dönem Net Kâr veya Zararı19.080 19.080 18.676 18.676Azınlık PaylarıYÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.269.722 47 1.269.769 1.332.124 250 1.332.374Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ164.032 160.286Kredilerden Alınan Faizler159.213 156.776Bankalardan Alınan Faizler4.819 3.510Menkul Değerlerden Alınan FaizlerFAİZ GİDERLERİ (-)-62.329 -64.837Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-41.188 -47.446İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-21.141 -17.391NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ101.703 95.449NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-4.499 -4.633Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-4.499 -4.633Gayri Nakdi Kredilere-1.766 -1.543Diğer-2.733 -3.090TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)276 -144Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)255Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)21 -144DİĞER FAALİYET GELİRLERİ1.326 6.673FAALİYET BRÜT KÂRI98.806 97.345BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )-1.210 -35.736DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )PERSONEL GİDERLERİ (-)-35.975 -28.527DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-36.510 -29.138NET FAALİYET KARI (ZARARI)25.111 3.944BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.111 3.944SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-6.031 -2.243Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-6.031 -2.243SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)19.080 1.701DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI19.080 1.701Grubun Karı (Zararı)19.080 1.701Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959543BIST