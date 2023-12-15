***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme
15.12.2023 15:53
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin Ana Sözleşmesi, halka açılma amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 29.11.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-45934 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Uygulama IV Daire Başkanlığı'nın E-12509071-110.01.04-96673 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.12.2023 tarihli ve E-50035491-432.02-00091647791 sayılı izin yazılarına uygun olarak tadil edilmiştir.
Söz konusu Ana Sözleşme tadili, Şirketimizin 08.12.2023 tarihli olağan üstü genel kurulunda onaylanmış olup ilgili genel kurul 12.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Bahse konu genel kurul Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.12.2023 tarihli 10980 sayılı nüshasının 858-861 sayfalarında ilan edilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1 12/12/2023 15/12/2023 10980
2 12/12/2023 15/12/2023 10980
3 12/12/2023 15/12/2023 10980
4 12/12/2023 15/12/2023 10980
5 12/12/2023 15/12/2023 10980
6 12/12/2023 15/12/2023 10980
7 12/12/2023 15/12/2023 10980
8 12/12/2023 15/12/2023 10980
9 12/12/2023 15/12/2023 10980
10 12/12/2023 15/12/2023 10980
11 12/12/2023 15/12/2023 10980
12 12/12/2023 15/12/2023 10980
13 12/12/2023 15/12/2023 10980
14 12/12/2023 15/12/2023 10980
15 12/12/2023 15/12/2023 10980
16 12/12/2023 15/12/2023 10980
17 12/12/2023 15/12/2023 10980
18 12/12/2023 15/12/2023 10980
19 12/12/2023 15/12/2023 10980
20 12/12/2023 15/12/2023 10980
21 12/12/2023 15/12/2023 10980
22 12/12/2023 15/12/2023 10980
23 12/12/2023 15/12/2023 10980
24 12/12/2023 15/12/2023 10980
25 12/12/2023 15/12/2023 10980
26 12/12/2023 15/12/2023 10980
27 12/12/2023 15/12/2023 10980
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226143
BIST