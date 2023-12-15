Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme

15.12.2023 15:53
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme


***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

   Şirketimizin Ana Sözleşmesi, halka açılma amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 29.11.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-45934 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Uygulama IV Daire Başkanlığı'nın E-12509071-110.01.04-96673 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.12.2023 tarihli ve E-50035491-432.02-00091647791 sayılı izin yazılarına uygun olarak tadil edilmiştir.  
Söz konusu Ana Sözleşme tadili, Şirketimizin 08.12.2023 tarihli olağan üstü genel kurulunda onaylanmış olup ilgili genel kurul 12.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Bahse konu genel kurul Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.12.2023 tarihli 10980 sayılı nüshasının 858-861 sayfalarında ilan edilmiştir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1 12/12/2023 15/12/2023 10980
2 12/12/2023 15/12/2023 10980
3 12/12/2023 15/12/2023 10980
4 12/12/2023 15/12/2023 10980
5 12/12/2023 15/12/2023 10980
6 12/12/2023 15/12/2023 10980
7 12/12/2023 15/12/2023 10980
8 12/12/2023 15/12/2023 10980
9 12/12/2023 15/12/2023 10980
10 12/12/2023 15/12/2023 10980
11 12/12/2023 15/12/2023 10980
12 12/12/2023 15/12/2023 10980
13 12/12/2023 15/12/2023 10980
14 12/12/2023 15/12/2023 10980
15 12/12/2023 15/12/2023 10980
16 12/12/2023 15/12/2023 10980
17 12/12/2023 15/12/2023 10980
18 12/12/2023 15/12/2023 10980
19 12/12/2023 15/12/2023 10980
20 12/12/2023 15/12/2023 10980
21 12/12/2023 15/12/2023 10980
22 12/12/2023 15/12/2023 10980
23 12/12/2023 15/12/2023 10980
24 12/12/2023 15/12/2023 10980
25 12/12/2023 15/12/2023 10980
26 12/12/2023 15/12/2023 10980
27 12/12/2023 15/12/2023 10980



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226143


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:327.928
Değişim :  1,46% |  114,31
Açılış :  7.822  
Önceki Kapanış :  7.813  
En Düşük
7.813 En Yüksek
7.983
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVHOL 33,66 45.667.918 % 10,00  
KLMSN 24,44 47.002.732 % 9,99  
BAYRK 8,26 2.300.269 % 9,99  
IZINV 41,68 9.699.758 % 9,97  
TTRAK 740,50 550.378.634 % 9,95  
daha fazla
16:32 Alış Satış %  
Dolar 29,0539 29,0586 % 0,33  
Euro 31,7223 31,7403 % -0,57  
Sterlin 36,9087 37,0938 % 0,12  
Frank 33,3369 33,5377 % 0,18  
Riyal 7,7202 7,7589 % 0,31  
daha fazla
16:32 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,08 24,11 % 0,66  
Platin 954,46 955,68 % 0,66  
Paladyum 1.112,23 1.116,59 % 0,66  
Brent Pet. 77,11 77,11 % 0,66  
Altın Ons 2.036,61 2.037,00 % 0,66  
Seans Raporu 16:32
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru