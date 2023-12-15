***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin Ana Sözleşmesi, halka açılma amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 29.11.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-45934 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Uygulama IV Daire Başkanlığı'nın E-12509071-110.01.04-96673 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.12.2023 tarihli ve E-50035491-432.02-00091647791 sayılı izin yazılarına uygun olarak tadil edilmiştir.Söz konusu Ana Sözleşme tadili, Şirketimizin 08.12.2023 tarihli olağan üstü genel kurulunda onaylanmış olup ilgili genel kurul 12.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Bahse konu genel kurul Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.12.2023 tarihli 10980 sayılı nüshasının 858-861 sayfalarında ilan edilmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No1 12/12/2023 15/12/2023 109802 12/12/2023 15/12/2023 109803 12/12/2023 15/12/2023 109804 12/12/2023 15/12/2023 109805 12/12/2023 15/12/2023 109806 12/12/2023 15/12/2023 109807 12/12/2023 15/12/2023 109808 12/12/2023 15/12/2023 109809 12/12/2023 15/12/2023 1098010 12/12/2023 15/12/2023 1098011 12/12/2023 15/12/2023 1098012 12/12/2023 15/12/2023 1098013 12/12/2023 15/12/2023 1098014 12/12/2023 15/12/2023 1098015 12/12/2023 15/12/2023 1098016 12/12/2023 15/12/2023 1098017 12/12/2023 15/12/2023 1098018 12/12/2023 15/12/2023 1098019 12/12/2023 15/12/2023 1098020 12/12/2023 15/12/2023 1098021 12/12/2023 15/12/2023 1098022 12/12/2023 15/12/2023 1098023 12/12/2023 15/12/2023 1098024 12/12/2023 15/12/2023 1098025 12/12/2023 15/12/2023 1098026 12/12/2023 15/12/2023 1098027 12/12/2023 15/12/2023 10980http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226143BIST