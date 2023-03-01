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***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

01.03.2023 21:12
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

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Açıklamalar

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
Dünya Varlık Yönetim Anonim Şirketi Genel Kurulu'na
 1) Görüş 
Dünya Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin  yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim  Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set  finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği  yansıtmaktadır. 
2) Görüşün Dayanağı 
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK")  tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim  Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki  sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine  İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan  Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan  etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat  kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim  sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve  uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 
3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz
 Şirket'in 1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 1 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz. 
4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu
 Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık  faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur: 
a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
 b) Yıllık faaliyet raporunu şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu  doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar.  Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin  gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin  yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
 c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir: 
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan  olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali  menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar,  sigortalar ve benzeri teminatlar. 
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil  mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır. (2) A member firm of Ernst & Young Global Limited 
5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu 
Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile  Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız  denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı  hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir. 
Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere  uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim  Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı  olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak  yürütülmesini gerektirir. 
Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Emre Çelik'tir. 
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
 A member firm of Ernst & Young Global Limited 
Emre Çelik, SMMM
Sorumlu Denetçi
1 Mart 2023
 İstanbul, Türkiye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118753


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