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***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

11.03.2022 23:16
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

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Açıklamalar

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
Dünya Varlık Yönetim Anonim Şirketi Genel Kurulu'na
 Görüş 
Dünya Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (birlikte "Grup" olarak  anılacaktır) 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını  denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş  bulunuyoruz. Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler  ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen konsolide finansal tablolarda yer alan  bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal  tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.
 Görüşün Dayanağı
 Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK")  tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim  Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. BDS'ler kapsamındaki sorumluluklarımız,  raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin  Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız  Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili  mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik  Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir.  Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması  için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 
Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz 
Grup'un 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları  hakkında 11 Mart 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz. 
Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu
 Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık  faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur: a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar. b) Yıllık faaliyet raporunu Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle ve konsolide finansal  durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde  hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca,  Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin  yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır. c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir: - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar, - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları, - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler,  ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri  teminatlar. Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil  mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.
 Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu
 Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler  ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen konsolide finansal tablolarda yer alan  bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim  sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş  vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir. Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. BDS'ler, etik hükümlere uygunluk  sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim  Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri  kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen  bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek  üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Alper Güvenç, SMMM
 Sorumlu Denetçi
 11 Mart 2022
 İstanbul, Türkiye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010079


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