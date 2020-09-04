***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
04.09.2020 15:29
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
24/08/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
24/08/2020
Saati
14:00
Adresi
Gülbahar Mh. Cemal Sahir Sk. Profilo Plaza B Blok Kat:1 Şişli/İstanbul
Gündem
1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2.Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu maddesi dahilinde Yönetim Kuruluna yeni üye ataması yapılması 3.Atama yapılan Yönetim Kurulu Üyesine Türk Ticaret Kanunu madde 396 uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi 4.Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul toplantı tutanağı eklidir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
04/09/2020
Açıklamalar
24/08/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873314
BIST
15:531.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 10,33
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.088
En Düşük
1.073
15:537,4553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0226
|Açılış
|: 7,4640
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4562
En Düşük
7,4158
15:538,8084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0048
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
15:53462,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,09
|Açılış
|: 462,36
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
467,53
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler15:49
|SAYAS
|5,72
|19.962.474
|% 10,00
|
|PKENT
|1.368,80
|16.127.342
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.650.867
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|104.279.459
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.691.508
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,56
|124.617.712
|% -7,49
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|ADEL
|18,15
|88.920.517
|% -6,25
|
|SISE
|6,31
|1.924.681.847
|% 4,13
|
|FENER
|35,54
|687.251.570
|% 4,16
|
|ASELS
|16,97
|610.689.282
|% 0,41
|
|GSRAY
|3,54
|577.720.417
|% -3,01
|
|GARAN
|6,83
|449.332.143
|% 1,04
|
|SISE
|6,31
|1.924.681.847
|% 4,13
|
|GSRAY
|3,54
|577.720.417
|% -3,01
|
|KRDMD
|3,00
|410.181.843
|% 1,01
|
|EKGYO
|1,75
|235.989.455
|% 1,74
|
|GSDHO
|2,32
|298.997.578
|% 7,41
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4518
|7,4556
|% 0,31
|
|Euro
|8,8001
|8,8130
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,8401
|9,8894
|% 0,02
|
|Frank
|8,1338
|8,1828
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9798
|1,9897
|% 0,24
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-2,42
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,72
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.134
|-0,86
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-0,41
|
|Çeyrek
|741
|758
|-0,21
|
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,68
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,01
|
|B. Petrol
|43,98
|43,98
|-0,09
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 23 artarak (% 0.84 ) 1, 223
-
16:04XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 9, 627.00 milyon TL de
-
15:59XU100
Endeks 1, 086 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 9, 376.00 milyon TL de
-
15:59SONME
Yüzde 4.69 oranında artışla 12.50 lira fiyatla işlem gören hissede 943, 675 adet işlem
-
15:58SONME
Yüzde 4.77 oranında artışla 12.51 lira fiyatla işlem gören hissede 937, 211 adet işlem