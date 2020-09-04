***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi24/08/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih24/08/2020Saati14:00AdresiGülbahar Mh. Cemal Sahir Sk. Profilo Plaza B Blok Kat:1 Şişli/İstanbulGündem1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2.Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu maddesi dahilinde Yönetim Kuruluna yeni üye ataması yapılması 3.Atama yapılan Yönetim Kurulu Üyesine Türk Ticaret Kanunu madde 396 uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi 4.Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul toplantı tutanağı eklidir.Genel Kurul Tescil Tarihi04/09/2020Açıklamalar24/08/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873314BIST