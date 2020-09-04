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***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

04.09.2020 15:29
GÜNCEL HABERLER



***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
24/08/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
24/08/2020
Saati
14:00
Adresi
Gülbahar Mh. Cemal Sahir Sk. Profilo Plaza B Blok Kat:1 Şişli/İstanbul
Gündem
1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2.Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu maddesi dahilinde Yönetim Kuruluna yeni üye ataması yapılması 3.Atama yapılan Yönetim Kurulu Üyesine Türk Ticaret Kanunu madde 396 uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi 4.Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul toplantı tutanağı eklidir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
04/09/2020
Açıklamalar

24/08/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873314


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