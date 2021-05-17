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***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

17.05.2021 21:47



***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
13/04/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
13/04/2021
Saati
09:30
Adresi
Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok K.1 Mecidiyeköy/İstanbul
Gündem
1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve eki olan 2020 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının incelenmesi ve müzakere edilmesi 3.Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2020 yılına ilişkin muamele ve fiilleri nedeniyle ibrası konusunda karar oluşturulması 4.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakları, ikramiye ve prim gibi hakkında görüşülmesi 5.Dönem kar zararı hakkında Yönetim Kurulunca yapılan teklifin müzakeresi ve karara bağlanması, karın kullanım şeklinin dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi 6.Bağımsız Denetçi seçimi yapılması 7.Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
17/05/2021
Açıklamalar

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi Ektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936668


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Altın Gr. 499 499 -2,40  
Cumhuriyet 3.268 3.318 159,00  
Tam 3.257 3.341 162,95  
Yarım 1.574 1.616 78,82  
Çeyrek 790 808 39,41  
Gümüş.Ons 28,12 28,16 -0,04  
Gümüş Gr. 7,52 7,53 -0,01  
B. Petrol 69,58 69,58 0,00  
Seans Raporu 18:05
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