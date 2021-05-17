***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi13/04/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih13/04/2021Saati09:30AdresiCemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok K.1 Mecidiyeköy/İstanbulGündem1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve eki olan 2020 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının incelenmesi ve müzakere edilmesi 3.Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2020 yılına ilişkin muamele ve fiilleri nedeniyle ibrası konusunda karar oluşturulması 4.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakları, ikramiye ve prim gibi hakkında görüşülmesi 5.Dönem kar zararı hakkında Yönetim Kurulunca yapılan teklifin müzakeresi ve karara bağlanması, karın kullanım şeklinin dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi 6.Bağımsız Denetçi seçimi yapılması 7.Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.Genel Kurul Tescil Tarihi17/05/2021Açıklamalar2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi Ektedir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936668BIST