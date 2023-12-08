***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi08/12/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih08/12/2023Saati09:00AdresiEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Blok N127 Şişli/İstanbulGündem08/12/2023 Tarihli Toplantı TutanağıAlınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin 08/12/2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'nda alınan kararlar ile ilgili Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224090BIST