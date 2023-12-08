***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
08.12.2023 17:11
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
08/12/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
08/12/2023
Saati
09:00
Adresi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Blok N127 Şişli/İstanbul
Gündem
08/12/2023 Tarihli Toplantı Tutanağı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimiz Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin 08/12/2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'nda alınan kararlar ile ilgili Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224090
BIST