***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/12/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi08/12/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2023Tarih08/12/2023Saati09:00AdresiEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Blok N127 Şişli/İstanbulGündem08/12/2023 Tarihli Toplantı TutanağıAlınan Kararlar / Görüşülen KonularAçıklamalarda yer verilmiştir.Genel Kurul Tescil Tarihi12/12/2023Açıklamalar08/12/2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12/12/2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225020BIST