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***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

12.12.2023 19:09
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/12/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
08/12/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2023
Tarih
08/12/2023
Saati
09:00
Adresi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Blok N127 Şişli/İstanbul
Gündem
08/12/2023 Tarihli Toplantı Tutanağı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklamalarda yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
12/12/2023
Açıklamalar

08/12/2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12/12/2023  tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225020


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Gümüş ONS 22,72 22,75 % 0,66  
Platin 927,46 930,15 % 0,66  
Paladyum 977,17 981,28 % 0,66  
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