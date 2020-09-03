***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.08.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 02.09.2020 tarih ve 55/1104 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, şirketimiz tarafından 500.000.000- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. Açıklamaya ilişkin SPK onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873180BIST