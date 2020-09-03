***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
03.09.2020 17:49
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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05.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 02.09.2020 tarih ve 55/1104 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, şirketimiz tarafından 500.000.000- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. Açıklamaya ilişkin SPK onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873180
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|PKENT
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|HATEK
|11,77
|20.715.445
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.485.794
|% 10,00
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|DGATE
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|KENT
|458,50
|2.145.780
|% -9,99
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|IZMDC
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|3.965.910
|% -9,97
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|ALMAD
|1,36
|4.453.259
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|ETYAT
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|30.859.596
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|177.484.998
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|TSPOR
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|1.159.108.853
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|
|FENER
|34,12
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|
|SISE
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|613.208.524
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|
|THYAO
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|
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|5,08
|491.522.842
|% -4,15
|
|EKGYO
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|410.576.036
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|TSPOR
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|YKBNK
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
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|7,4372
|% 0,74
|
|Euro
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|8,8160
|% 0,71
|
|Sterlin
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|9,8772
|% 0,01
|
|Frank
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|
|Riyal
|1,9760
|1,9860
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|Alış
|Satış
|%
|
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|
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|3.123
|8,00
|
|Tam
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|3.135
|3,83
|
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|1.517
|1,85
|
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|
|Gümüş.Ons
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