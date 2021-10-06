***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
06.10.2021 13:01
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 30.09.2021 tarih ve 50/1425 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, şirketimiz tarafından 500.000.000- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. Açıklamaya ilişkin SPK onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967347
15:501.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -12,75
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
15:508,9005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0319
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
15:5010,2833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0094
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
15:50503,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,56
|Açılış
|: 503,06
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,79
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler15:50
|DOBUR
|26,40
|3.643.000
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|17.632.786
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|279.421.968
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.533.520
|% -10,00
|
|MARTI
|1,39
|25.833.426
|% -8,55
|
|PETKM
|6,12
|1.325.662.478
|% -8,11
|
|RALYH
|4,20
|2.929.064
|% -6,87
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,12
|1.325.662.478
|% -8,11
|
|EREGL
|16,39
|1.143.122.668
|% 1,49
|
|GARAN
|9,27
|968.523.335
|% -0,11
|
|TUPRS
|119,90
|810.184.644
|% -0,83
|
|SISE
|7,95
|567.772.364
|% -1,85
|
|PETKM
|6,12
|1.325.662.478
|% -8,11
|
|YKBNK
|2,36
|315.394.701
|% -0,42
|
|TSKB
|1,19
|153.892.471
|% -1,65
|
|GARAN
|9,27
|968.523.335
|% -0,11
|
|KRDMD
|6,35
|566.695.371
|% 0,00
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8953
|8,9005
|% 0,36
|
|Euro
|10,2766
|10,2833
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,0419
|12,1022
|% -0,01
|
|Frank
|9,5397
|9,5972
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3643
|2,3762
|% 0,33
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,11
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,30
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.315
|3.399
|25,92
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,54
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,27
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,98
|81,98
|-0,58
|
Seans Raporu
15:50
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-
16:00XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 89 altında . İşlem hacmi 11, 212.00 milyon TL de
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16:00MAREN
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 897, 211 adet işlem
-
15:59AGYO
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 001, 038 adet işlem
-
15:57RALYH
Yüzde -6.21 oranında düşüşle 4.23 lira fiyatla işlem gören hissede 667, 714 adet işlem
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15:56MRGYO
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 0.92 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 387, 262 adet işlem