***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
03.10.2022 11:17
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 29.09.2022 tarih ve 54/1412 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, şirketimiz tarafından 500.000.000- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. Açıklamaya ilişkin SPK onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066640
BIST
13:383.269
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 89,39
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.277
En Düşük
3.196
13:3818,5667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0650
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5700
En Düşük
18,4910
13:3818,2130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0767
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:38993,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,50
|Açılış
|: 993,78
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:38
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|79.810.542
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|175.175.877
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|21.048.177
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.116.582
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.854
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.994.563
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|UFUK
|53,00
|1.940.028
|% -7,50
|
|THYAO
|74,85
|3.999.156.849
|% 6,02
|
|SASA
|70,15
|1.626.313.847
|% 2,86
|
|TUPRS
|312,50
|1.420.652.858
|% 7,91
|
|ASELS
|30,02
|1.087.538.732
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,26
|950.766.920
|% 2,69
|
|EKGYO
|3,97
|935.367.864
|% 2,58
|
|YKBNK
|7,26
|950.766.920
|% 2,69
|
|ODAS
|6,43
|694.410.133
|% 1,42
|
|AKBNK
|11,60
|923.572.187
|% 2,75
|
|TSKB
|2,45
|178.805.038
|% 0,00
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5626
|18,5667
|% 0,35
|
|Euro
|18,1776
|18,2130
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,7330
|20,8370
|% 0,63
|
|Frank
|18,6951
|18,8077
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9256
|4,9503
|% 0,32
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|3,46
|
|Altın Gr.
|993
|994
|5,43
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.736
|12,00
|
|Tam
|6.684
|6.740
|8,00
|
|Yarım
|3.252
|3.292
|1,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,22
|
|B. Petrol
|88,56
|88,56
|3,42
|