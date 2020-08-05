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***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

05.08.2020 18:48
GÜNCEL HABERLER



***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 28.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.07.2020 tarih 46 sayılı toplantısında, 500.000.000.-TL nominal değerli tahvil ihraç edilmesine, satışın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yolu ile gerçekleştirilmesine ve tahvilin 5 yılı aşmayacak şekilde bir veya birden fazla defada çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na izin için müracaat edilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865500


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KLGYO 7,92 32.536.564 % 10,00  
TRKCM 3,96 422.768.722 % 10,00  
AYES 4,84 351.930 % 10,00  
DOBUR 30,58 5.644.786 % 10,00  
AVISA 13,99 8.592.260 % 9,98  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2127 9,2589 % 2,70  
Frank 7,7250 7,7716 % 2,91  
Riyal 1,8735 1,8829 % 2,39  
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Altın Ons 2.038 2.039 19,05  
Altın Gr. 462 462 15,56  
Cumhuriyet 3.036 3.098 114,10  
Tam 3.128 3.188 117,20  
Yarım 1.518 1.556 59,60  
Çeyrek 761 779 28,70  
Gümüş.Ons 26,93 26,97 0,95  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,35  
B. Petrol 45,15 45,15 0,72  
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